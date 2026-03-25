La verdadera disputa detrás de la conducción del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

El oficialismo -PRO y UCR- se juega a una continuidad pero ya tuvo un traspié. La oposición parece dividida en cuatro listas pero representa solo a dos espacios: el kirchnerismo con Recalde y Olmos y un nuevo frente que busca captar a los desencantados.

La abogacía de la Ciudad de Buenos Aires se encamina hacia una nueva elección de autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) , en un proceso que, como ocurre cada dos años, excede lo estrictamente institucional por su peso político de cara al consejo de la Magistratura, tanto Nacional como porteño. Son muchos, votan pocos pero la disputa por lugares clave sazonan la elección y la ponen al tope de interés para la política.

Como agregado a la tensión entre las distintas agrupaciones y alianzas que sponsorean candidatos, se le suman cambios regulatorios (la reforma Laboral que los impacta) y profesionales, y hasta se renovación generacional que atraviesan al mundo jurídico. Los comicios fueron convocados para los días 21 y 22 de abril de 2026, cuando los matriculados elegirán presidente, Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina y Asamblea de Delegados.

La elección marcará el cierre de la cuestionada gestión encabezada por Ricardo Gil Lavedra , quien fue reelecto en 2024 con cerca del 50% de los votos y culminará su segundo mandato al frente de la institución, sin posibilidades de seguir. El escenario que se abre ahora es el de continuidad del modelo institucional vigente o una reconfiguración del equilibrio interno del CPACF.

El cierre de listas se produjo el 20 de marzo, dando inicio formal a la competencia entre distintos espacios que buscan representar a una matrícula que supera los 80 mil profesionales. Desde ese momento se jugó a la guerra de sensaciones.

Las listas y los posicionamientos

El mapa electoral muestra una disputa plural, con sectores históricos del Colegio y nuevas coaliciones profesionales.

La alianza oficialista lleva como candidata a Alejandra García, quien actualmente se desempeña como Pro Secretaria General del Colegio. Este frente reúne principalmente a dirigentes del PRO y la UCR y tuvo el primer traspié cuando le ganaron de mano en la justicia con un planteo de cautelar para evitar que se aplique el cobro de honorarios en cuotas de los abogados y las eventuales sanciones ante su participación en litigios donde sus clientes pierdan. La postura pasiva para no enfrentar al Gobierno trajo temores de que repercutan en lo electoral.

Por su parte, la oposición, si bien se presenta en 4 listas separadas, en los hechos se divide fundamentalmente en dos espacios: por un lado, el sector que conduce el ex varias veces presidente del CPACF Jorge Rizzo, quien concita los apoyos del senador kirchnerista Mariano Recalde y el armador político porteño y actual miembro de la AGN Juan Manuel Olmos.

Y por el otro, emerge un espacio nuevo que busca disputar poder que lidera el abogado Eduardo García Lema, que encabeza la lista Por Mas Abogacía. Esta agrupación busca dar la sorpresa tras tejer un armado donde conviven diversas expresiones del mundo de la abogacía porteña, como por ejemplo la letrada Valeria Carreras, destacada por representar a la mayoría de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan y con una extensa presencia mediática. Asimismo, contienen el soporte de varios referentes de la Fundación de Estudios Jurídicos Argentinos (FEJA) como Pal Assef y Lautaro Valenzuela. Asimismo, como gran parte de la matricula del CPACF es del área metropolitana, lo que incluye al AMBA, se destaca la participación de Jorge Cancio, ex secretario de seguridad del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. El ex senador y consejero Nicolás "Tito" Fernández apoya esta lista. Por ultimo, integra el espacio el reconocido abogado y docente universitario Casiano Highton.

Los ejes de la campaña

Con más o menos holgura en los números que vaticinen los espacios, el debate de la campaña dirigido a los abogados deberá necesariamente centrarse en lo que identifican como problemática: honorarios profesionales "precarizados", sobre todo para los abogados que no integran grandes estudios; una defensa ante lo que consideran avances sobre el ejercicio profesional, algo con lo que el Gobierno Nacional viene amenazando en su pack de desregulaciones; integración de servicios para jóvenes abogados y nuevos matriculados, siempre una deuda pendiente que queda a medio camino; y, por su fuera poco, cómo se va a posicionar institucionalmente el Colegio que representa a la abogacía frente al contexto político nacional. Es decir, si saldrán al cruce o no de la administración de Javier Milei.