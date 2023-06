Para Morales, Macri quiere destruir JxC, pero revalúa la unión con Schiaretti

Gerardo Morales Horacio Rodríguez Larreta.webp

Morales reiteró que "Juntos por el Cambio está hace tres meses en una meseta, en caída, por la interna del PRO" y acusó a la precandidata presidencial Patricia Bullrich por el "montaje" que a su criterio ocurrió en la reunión de la Mesa Nacional de JxC.

"Era una reunión de los cuatro presidentes de los partidos y llegaron invitados como (el diputado nacional Ricardo) López Murphy. Me hicieron un piquete en mi casa y por eso levanté la reunión", reveló en alusión al encuentro que se llevó a cabo ayer por la tarde en la sede del Comité Nacional de la UCR, en el centro porteño.

Sin embargo, el gobernador de Jujuy se diferenció de la postura de Juez, quien señala que la discusión nacional podría afectar a la elección provincial: "Las elecciones provinciales no dependen de lo nacional, ya que, si no, tendría que haber perdido el Frente de Todos (FdT) en las provincias donde hubo elecciones y no fue así. Pero Luis Juez es nuestro candidato en Córdoba y no lo voy a descalificar; hablamos con él y ratificamos que el peronismo ha cumplido un ciclo en la provincia y queremos un cambio".

GERARDO MORALES.jpg Télam

Críticas a Macri y la meseta de Juntos por el Cambio

En una entrevista para Radio Con Vos, Morales fue crítico con la figura de Mauricio Macri y recordó que el expresidente había pensado en Juan Schiaretti como un posible compañero de fórmula.

Ante la pregunta de la periodista Romina Manguel sobre "muchos sectores que dicen en voz baja que Mauricio Macri va a terminar destrozando el espacio", el gobernador de Jujuy fue tajante: "Comparto".