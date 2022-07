Federico Fagioli sobre el Salario Básico: "Es lo indispensable para no morir de hambre"

Para los propios ideadores de la iniciativa, el objetivo está claro: una asistencia económica equivalente a la Canasta Básica Alimentaria individual de un adulto según INDEC (actualmente $14.401). Los beneficiados serían personas de entre 18 y 64 años, que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal o estén inscriptas en la categoría “A” del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, entre otros sectores. Una medida que podría impactar en 9 millones de personas.

El debate explotó cuando la vicepresidenta Cristina Fernández planteó el pasado 2 de julio, durante el plenario de la CTA, “la necesidad de discutir un ingreso universal básico”. “Creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política y pensar en un ingreso que no dependa del favor de nadie”, agregó.

Cobró aún mayor importancia con los dichos de Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en los que exigía a la recién asumida ministra de Economía, Silvina Batakis, que “caze la birome” y no se demore en la implementación de un salario básico.

https://twitter.com/JuanGrabois/status/1543922521933766656 Querida @sbatakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor! — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 4, 2022

Posterior a la marcha, que fue masiva pero breve, las distintas agrupaciones sociales acordaron los próximos pasos a seguir. La integraron Organizaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA Autónoma, La Poderosa, OLP, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Popular Darío Santillán, Nuestramerica y el Partido Piquetero, entre otras.

En diálogo con Ámbito, Federico Fagioli, referente del Frente Patria Grande, diputado del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires y uno de los firmantes del proyecto en cuestión, brindó detalles sobre la jornada del miércoles pasado, explayó los puntos más importantes del Salario Básico Universal y apuntó al Gobierno por la inacción frente a la crisis económica y social.

marcha salario básico.webp

Periodista: ¿Cuáles son los pasos a seguir en relación al Salario Básico Universal? ¿Se acordaron próximas movilizaciones entre las organizaciones?

Federico Fagioli: Acordamos seguir exigiendo hasta que se haga realidad o se presente cualquier otra medida distributiva que mejore los ingresos de los argentinos. Hubo una necesidad, por más de 300 asambleas en todo el país, de plantear la importancia del Salario Universal. Juan (Grabois) lo expresó muy bien: nos genera mucha tristeza y mucha angustia que nuestro Gobierno no vea la situación que vive el pueblo.

Están más preocupados por hacerle gestos a los mercados y no piensan políticas para que los argentinos estén un poco mejor. En un escenario crítico, nosotros expresamos y generamos condiciones para que entiendan que los gestos tienen que ser hacia el pueblo. No está garantizado lo mínimo: el morfi. No pedimos un auto o vacaciones, hablamos de lo mínimo e indispensable.

La letra chica del Salario Básico Universal

P: Itaí Hagman, en la presentación del proyecto, elige una palabra: salario, que es muy distinta a ingreso. En estos últimos días se habló de ingreso, renta y salario, conceptos similares pero que, al mismo tiempo, distan entre sí.

F.F: Es un salario porque entendemos que son compañeros que ya trabajan. Se trata de reconocer a 13 millones y medio de personas que están desamparadas y que son de la economía popular. El objetivo es erradicar la indigencia en Argentina y construir un piso o una red de contención para que nadie caiga por debajo de esa línea.

Todas esas personas trabajan, pero lo hacen en malas condiciones y dependen de la situación económica para ver si consiguen o no las changas. Lo que falta son derechos. De todos modos buscamos una política redistributiva y no vamos a pelear por si es salario o ingreso. Queremos sacar a todas las personas de la indigencia.

P: ¿Cómo se financiaría la prestación monetaria mensual no contributiva? El Patria Grande habla de un nuevo sistema tributario de redistribución y de redireccionamiento de recursos invertidos en seguridad social, aunque no da más detalles.

F.F: Todo el Salario Universal representa dos puntos del PBI. Entre gastos de otras políticas de seguridad social como la Tarjeta Alimentar, políticas de formación en trabajo y otras más, está el porcentaje de inversión. Si juntáramos todo eso, la cifra queda entre el 0,7% y el 1% del PBI.

Hay que discutir de dónde sale esa plata porque entendemos que la plata está. Si no se puede invertir ese 0,7%, busquemos una forma progresiva. Hubo riqueza y hubo crecimiento económico, pero el problema es que se la llevan los mismos vivos de siempre. La renta inesperada que se generó por la guerra, el crecimiento económico de las empresas por aprovecharse de la pandemia, toda esa guita, ¿dónde está? Se convierte a dólares, se termina fugando y no se aporta nada. Hay sectores que fueron los principales fugadores de los u$s80 mil millones durante el gobierno de Mauricio Macri, y es momento de que empiecen a aportar a la reconstrucción del país.

P: Hagman afirma que hay políticas de ingreso en su totalidad loables pero hoy dispersas, asistemáticas y superpuestas. ¿El Salario Básico Universal viene a ordenar la estructura de los planes sociales?

F.F: Necesitamos recuperar la capacidad de planificación. No hay un Estado que organice todas estas políticas en su conjunto, sino que distintas áreas las fueron implementando. Poder planificar las medidas de seguridad social, evitar la dispersión y, para eso, pensar una medida universal es lo mejor que podemos hacer. Es ordenar la construcción de las políticas para llegar a los argentinos y que eso sea eficiente.

P: El programa abarcaría a 9 millones de personas, cifra cercana a los destinatarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y pareciera que la intención es asentar este método. ¿Cuál es la diferencia con la asistencia social brindada en el primer año de pandemia?

F.F: Más que asentar al IFE debemos entender que entre la franja de 18 y 65 años no hay acompañamiento del Estado. Vos tenés una política universal desde que nacés hasta los 18: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la cual garantiza un piso de dignidad para tu crianza, tus estudios y tus alimentos. De 65 para arriba, jubilaciones y moratorias, pero en el medio hay 7 millones de personas que no tienen nada.

4 millones están por debajo de la indigencia. Con esta medida borraríamos la problemática de Argentina y eso no es menor. Si otro tiene una propuesta mejor, que la pongan arriba de la mesa y la discutimos. Tres días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) diga que hay que tomar medidas dolorosas para el pueblo, no declaremos que vamos a hacer lo que el Fondo nos pide y que no está la capacidad para hacerlo. Eso es un error.

Salario Básico marcha.jpg Foto: Prensa UTEP

Cómo aterriza el proyecto en la interna oficialista

Periodista: Tanto desde el oficialismo como de la oposición hay quienes se manifiestan en contra del proyecto porque, según ellos, más asistencia social perjudica a la generación de empleo y a la cultura del trabajo.

Federico Fagioli: Eso es una locura y el que lo dice no entiende nada. El Salario Básico Universal está calculado como una canasta básica individual de un adulto. Si yo te doy 15 mil pesos, ¿podés dejar de trabajar por esa plata? No. Y capaz ni con eso te alcance para comer. Es lo mínimo e indispensable para no morir de hambre, para que tu cuerpo pueda seguir viviendo. La idea es que las personas puedan trabajar con mucha más tranquilidad y que sus hijos no sufran desnutrición.

Yo vivo en un barrio popular y no conozco muchos vagos. Generalmente los que no hacen nada están vinculados al narcotráfico o son ricos.

P: Hace dos semanas, la portavoz presidencial decía que no daban las cuentas para la implementación del SBU, pero hace días aseguró que “nada está descartado”. ¿Cómo creés que se logra convencer al Presidente y a la ministra Batakis de que este programa puede ser beneficioso?

F.F: No sólo convencer, sino quitarles el velo que no les permite ver la realidad. Nos preocupa que nuestro propio Gobierno no pueda verla. La base debe ser entender al pueblo y, en función de eso, planificar las políticas para resolver los problemas. No importa el crecimiento o el desarrollo económico si no sirve para mejorar las condiciones de vida. ¿Cuál es el objetivo de un Gobierno si no es recaudar fondos necesarios para generar políticas y que las personas vivan bien? De nada sirve decir “soy una potencia” mientras se están cagando de hambre.

Si algunos portavoces salen a decir aceleradamente que no dan los números sin haberlos hecho, es medio difícil. Les pido a los compañeros del Gobierno que tengamos prudencia a la hora de hablar. Si una semana decís una cosa y en la siguiente otra, es poco serio. Nuestro objetivo es convencer al Presidente y a la ministra Batakis. La realidad es que no llueven las propuestas y somos los únicos que tratamos de resolver la indigencia.

P: Hace una semana Grabois expresó estar “a punto de irse” del Frente de Todos y que “la desilusión es muy grande”. ¿El SBU, su aceptación y discusión por gran parte del frente gobernante, es la clave para evitar esa ruptura?

F.F: No estamos pensando en romper el frente político. Queremos que empiecen a ver en términos humanos. Sin embargo, si nuestro Gobierno vira las políticas económicas sólo a los sectores concentrados, lleva adelante un ajuste feroz y sigue lastimando al pueblo, ¿por qué nosotros deberíamos ser parte de ese modelo?

No se entiende cómo desde el Gobierno no interpretan que no se trata de algo político. Todo el tiempo llevan los planteos de un sector de la sociedad y el plato de comida de los argentinos a esos términos. Genera mucha decepción que no accionen en consecuencia. Si estamos acá es para cambiarle la realidad a la gente y para que no vuelva la derecha. Es un problema netamente social y económico.

Fuimos parte de este Gobierno, apoyamos al Presidente, apoyamos la decisión de la vicepresidente de ponerlo a él al mando y lo sacamos a Macri. Ahora sentimos que no responde a todos aquellos que hoy trabajamos para que sea así.

Frente Patria Grande.jpeg

La experiencia de un salario básico en el exterior

P: Se estima que hay 80 proyectos similares en todo el mundo e incluso la ONU y Naciones Unidas hicieron referencia a estas políticas. ¿Qué es lo que rescataron de esas experiencias en otros países?

F.F: Hace tiempo que los que venimos de movimientos populares hacemos un diagnóstico de la situación. Hagman con todo su equipo hizo un estudio tremendo sobre aquellos países donde se llevó a cabo una medida similar y se ocupó de darle letra y una investigación profunda.

Sucede en todo el mundo: es el hambre o la hambruna que hay por las políticas neoliberales y por el modelo capitalista, que demostró la falta de generación de un Estado de bienestar. Para nosotros es algo obvio. Lo que no me puede entrar en la cabeza es cómo otros compañeros no estén desesperados. Yo si fuese Presidente no podría dormir con 4 millones de indigentes.