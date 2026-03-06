Mal clima en el Servicio Meteorológico Nacional: regresó un director denunciado por nepotismo y uso personal de la tarjeta corporativa

Apuntan que lo volvieron a designar para que el SMN desista de cobrar lo que le deben otros organismos del Estado. Pese a tener los pergaminos de ser combatiente de Malvinas, meteorólogos insisten que no tiene conocimientos para su cargo.

La noticia pasó desapercibida, salvo para los meteorólogos argentinos: después de haber renunciado en agosto del 2025, en febrero del 2026 se volvió a designar al comodoro Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Las versiones que trascendieron al dejar su puesto coincidían en que "se vio sobrepasado" y que "hubo desgaste acumulado". Sin embargo, fuentes que siguieron la gestión del militar le detallaron a este medio un despido ejecutado por el entonces ministro de Defensa Luis Petri, luego de una sucesión de irregularidades en la gestión de Mauad , que incluyeron gastos en el exterior con fondos públicos y el intento de contratar un servicio millonario para su pareja.

El acontecimiento que terminó por definir la salida -presentada como renuncia- de Mauad fue su decisión de discontinuar el servicio ofrecido por el SMN a Aerolíneas Argentinas , que sin información meteorológica no habilita ningún vuelo. Ocurrió en la previa de un fin de semana de julio de manera intempestiva y por fuera de cualquier protocolo, alegando su malestar por una deuda que tenía la compañía aérea con el organismo. La intervención directa del ministro Petri y el restablecimiento del servicio evitó un colapso en los aeropuertos del país, pero terminó con la gestión de siete meses del militar.

Más allá de ese episodio, son muchas las voces que miraban con sospecha la administración de la SMN desde que Mauad designó a su cuñada Brenda Vaccaro como secretaria personal . Aún más, apuntan a que intentó concretar un negocio millonario para su pareja de hace décadas, Luciana Vaccaro: contrariando una práctica histórica del organismo, e l director comenzó a quejarse del servicio de vigilancia y control de accesos que le proveía Gendarmería Nacional (GNA) en sus sedes de la ciudad de Buenos Aires y de Córdoba. Su postura fue tan taxativa que ordenó suspender el pago y rechazó una renovación del convenio vigente, solicitando que se abra una rápida licitación.

Para dar inicio al procedimiento acerco una sola cotización de la empresa Jorge Newbery S.A., dedicada al rubro de seguridad privada y cuyo directorio está integrado precisamente por Luciana Vaccaro. El servicio ofrecido por la compañía representaba un gasto de $70 millones mensuales, cuando el de la GNA era de $38 millones. Mientras intentó destrabar las tratativas, Mauad consiguió circunstancialmente el resguardo de seguridad de la Fuerza Aérea Argentina, que él mismo integra y que siguen custodiando la sede porteña. Pasado el tiempo, desistió y mantuvo la contratación a la GNA en Córdoba, hasta que levantaron el servicio por falta de pago : el organismo mantiene una deuda que asciende actualmente a los $190 millones. Ahora la vigilancia allí la hace la policía provincial.

Tanto en enero del 2025 como en febrero del 2026, los decretos que oficializaron la designación de Antonio Mauad subrayaron el carácter de ad honorem de su designación . Según relataron desde el SMN, él se encargó de hacerlo recordar muchas veces. Principalmente cuando viajaba al exterior. En los siete meses que duró su primera etapa, fue invitado dos veces por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) para representar a la Argentina en eventos de funcionarios y técnicos especializados.

En el inicio de segunda etapa, Mauad avanza en el recorte de personal y en la condonación de deuda que otros organismos del Estado tienen sobre la SMN.

El primero fue en mayo en Miami y todos los gastos -a excepción del seguro médico, que fue costeados por la SMN- quedaron a cuenta de la OMM. Aún así, según consta en el documento GDE 48593693, el funcionario recurrió a la tarjeta corporativa: explicó que necesitó $1.114.000 en “gastos operativos” y más de $270.000 entre alquiler de coches y estacionamientos. Volvió al país con más equipaje del que salió: tuvo que pagar u$s160 por exceso.

Un mes después, le tocó un viaje a Ginebra. Allí utilizó fondos del organismo, según se verifica del documento GDE 92270384, por $1.776.500 en carácter de anticipo por gastos de representación en el exterior y €4725,50 destinados a restaurantes, pubs, cafés, tabaquerías, supermercados, hotel y caja de alfajores.

Gastos Antonio Mauad Los gastos de Mauad con la tarjeta corporativa en su viaje a Suiza.

Todos estos elementos permanecen archivados en la Oficina Anticorrupción, en donde se denunció a Mauad por “situaciones vinculadas al uso de viáticos, tarjetas corporativas, combustible y otros recursos institucionales para fines presuntamente ajenos al interés público”. Pero, ¿qué sucedió entonces para que lo vuelvan a contratar? Según pudo conocer Ámbito, su regreso al organismo no está asociado a la asunción del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, sino más bien a la deuda que mantienen empresas estatales con el SMN por los servicios -únicos y necesarios- que este provee. Con Mauad al frente, los que lo eligieron para el puesto se aseguran una renegociación de esos fondos -que en algunos casos, superan los u$s30 millones- o bien que nadie los reclame por lo que dure su gestión, hasta enero del 2030.

Los antecedentes de Antonio Mauad

Antonio Mauad tiene un prolífico currículum, que se exalta aún más por su participación activa en la Guerra de Malvinas como piloto del Escuadrón Canberra. Es licenciado en Sistemas Aeronáuticos y Aeroespaciales y tiene un Máster internacional en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, además de trayectoria en altos cargos públicos (fue edecán del presidente Carlos Menem entre 1994 y 1999) y experiencia de gestión como funcionario al frente de la Administración Nacional de Aviación Civil. A pesar de eso, entre sus críticos -en donde destaca principalmente el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM)- insisten en un punto: no tiene formación en meteorología ni en ciencias atmosféricas.

"Sin la formación adecuada podría poner en riesgo la operatividad del SMN", señaló el CAM -que se creó en 1969- en un comunicado apenas volvió a oficializarse la designación de Mauad. “El CAM no tuvo contacto con Mauad en ninguna de sus dos etapas como director del SMN”, explicó a este medio Juan Rivera, vicepresidente del CAM, quien apuntó que “hemos solicitado reuniones con el Ministerio de Defensa, de quien depende el SMN, para ponernos a disposición a fin de que la dirección del organismo sea ejercida por un profesional con título universitario que cumpla con los requisitos del Decreto 1432/2007. No tuvimos respuesta a ese pedido”. El decreto que refiere creó el SMN y establece como condición para nombrar a un director contar con un título profesional de carrera universitaria "vinculada a las ciencias de la atmósfera".

Antonio Mauad Carlos Menem Fernando De la Rúa Antonio Mauad, arriba a la derecha, cuando tenía el rol de edecán presidencial.

En la antesala del regreso de Antonio Mauad a la dirección del SMN, el apuntado para ocupar ese lugar vacante era el académico Pedro Di Nezio. Su currículum tiene otro perfil al del militar: ingeniero mecánico por el ITBA y posdoctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami; con experiencia como profesor en la Universidad de Colorado e investigador en el Instituto de Geofísica de Universidad de Texas y en el Departamento de Oceanografía de la Universidad de Hawaii.

Argentino pero residente en los Estados Unidos, Di Nezio arribó al país e incluso visitó la sede porteña del SMN ante el advenimiento de su posible asunción. Sin embargo, el cargo volvió a quedar en manos de Mauad, quien tomó una definición drástica en sus primeros días de su segunda etapa de gestión luego de una reunión con funcionarios del Ministerio de Desregulación: le pidió a los directores una lista de 500 trabajadores, entre administrativos y observadores de las estaciones meteorológicas, para despedir. En el organismo, incluyendo al personal militar, trabajan 1000 personas. "Con ese número cierra casi todas las estaciones", aseguraron para Ámbito.