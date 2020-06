Teletrabajo: Moroni blindó proyecto y se acelera ley

El ministro también comentó: “Siempre me generó suspicacia el tema por las condiciones de prestación, como si existiera la figura del trabajador individual alejado de su grupo de pertenencia. En los proyectos está abordado por lo que veo y era uno de los puntos que más me preocupaba, en cuanto a no perder el sentido de pertenencia a un grupo de solidaridad”.

Moroni se refirió al “altísimo nivel de coincidencia” entre las más de 15 iniciativas presentadas en la Cámara baja y repasó los principales puntos: no se considerará al trabajor como “distinto” del rubro que realiza, por lo que regirá el convenio colectivo de cada actividad; será voluntario adherirse y habrá reversibilidad; se compensarán los gastos por conectividad para realizar el empleo e insumos requeridos, así como condiciones de trabajo; habrá protección de datos personales y domicilio -para evitar inspecciones-; se activará un “derecho a la desconexión”; se direccionará la lupa a evitar tropelías en cuestiones de género; y la letra chica quedará en manos de empresarios y gremios de acuerdo a los convenios colectivos.

Sobre este último punto, el funcionario nacional consideró razonable y lógico que algunos puntos queden reforzados a través de la reglamentación de la ley o incluso decisiones judiciales, como por ejemplo, qué imponer ante un eventual accidente doméstico en pleno horario laboral bajo el sistema del teletrabajo.

Como dato, Moroni confió que en España, y previo al aislamiento, el personal de servicios bajo teletrabajo era del 8% y que en los últimos meses se duplicó. “Estamos ante un fenómeno irreversible y hay que adaptarlo”.

Durante la reunión, el diputado sindical del oficialismo Facundo Moyano pidió una “discusión sobre las plataformas de trabajo” que aplican “una modalidad de fraude”. También se quejó por la alta informalidad en la Argentina desde hace décadas y pidió discutir en serio “el sistema impositivo y laboral”.