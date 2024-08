"Vergüenza es poco": Javier Milei criticó el video de Tamara Pettinato en el sillón presidencial

En esta línea, Milei calificó de "obscenidades" los videos que fueron filtrados. No es la primera vez que el líder libertario sale al cruce de la panelista, a quién ya había acusado de tener una "asociación ilícita" con el Alberto Fernández quien financiaba "placeres extra función".

El vídeo de Alberto Fernández y Tamara Pettinato

En las últimas horas salió a la luz un nuevo video de Tamara Pettinato y Alberto Fernandez. En el mismo, puede observarse a la panelista sentada en el sillón de Rivadavia mientras conversa jocosamente con el expresidente.

La filmación es del mismo encuentro que mantuvieron la conductora y el exmandatario en Casa Rosada y del que ya se habían conocido imágenes donde se vio a la periodista tomando cerveza en el despacho presidencial. El video sale a la luz en medio de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente del Partido Justicialista por violencia de género.

tamara pettinatto.mp4 El vídeo fue encontrado en el celular de Alberto Fernánez. Gentileza Infobae.

El nuevo material dura tan solo unos segundos. En él puede escucharse como ambos mantienen una corta conversación. "Ahora tenés que decírmelo", dice Alberto Fernández.

Luego, Tamara Pettinato le responde: "Te amo mucho, te amo", a lo que el expresidente le pregunta "¿Estás segura?". En todo humorístico, la conductora le contesta: "Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

En la filmación, que fue hallada en el teléfono de Alberto Fernández y difundida por Infobae, el entonces jefe de Estado vuelve a cuestionar: "Pero, ¿me amás o no me amás?”. Finalmente, Pettinato sentencia: “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”.

La defensa de Tamara Pettinato

"Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en el baúl, que cobré 1.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que tengo contratos en el Estado y saqué provecho", comenzó su descargo Tamara Pettinano. Lo hizo en el programa Blender, en su primera aparición pública luego de la filtración de los vídeos, y sentenció: "Hay un sólo villano en esta historia y no soy yo".

"Estas son algunas de las cosas que escuché durante una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada después de grabar una entrevista", continuó durante su programa Final Feliz en Blender.

La periodista se ausentó de sus espacios de trabajo durante una semana a raíz de lo ocurrido con los videos. Sin embargo, la conductora aclaró: "No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional. No se lo deseo a nadie, es algo que yo no quise nunca".

El día lunes Pettinato había publicado un comunicado a través de sus redes sociales donde enfatizó que estaba siendo víctima de "innumerables acosos y amenazas referidas a su vida privada plagadas de mentiras e información falsa". Además, también acusó estar siendo usada para tapar la denuncia por violencia de género contra el expresidente.

"El presidente actual, Milei dijo que era una prostituta y que era parte de una asociación ilícita", afirmó al inicio del programa de streaming. Luego también agregó: "Con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, me pusieron a mí en tapas de diarios mientras hablaban de esa denuncia. No tiene nada que ver una cosa con la otra".

"Acá lo serio y lo importante es esa denuncia que tienen que investigar, tienen que escuchar a la víctima y no tiene nada que ver este video. Esto es sólo un chisme rosa", concluyó.