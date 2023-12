Precios más flojos para los granos y la carne

… que, con la suspensión inicial de los registros ( de exportación) y los aumentos de servicios y combustibles, el shock inicial fue indudablemente alcista para los costos de producción ; mientras que la actualización del dólar debería compensar esa fuerte suba, aunque el beneficio sea solo para los transables . Sin embargo, el mantenimiento de ciertos gravámenes como las retenciones, y la ampliación de otros (incluyendo la tasas municipales que se dispararon), parece volver a desequilibrar la balanza. De tal forma, en el sector aún no hay un balance claro de resultados, en buena medida, porque faltan definiciones clave para el negocio, y el desconcierto es la única característica constante . Tanto es así, que aún con las idas y vueltas, la operatoria agropecuaria se mantiene con los derechos de exportación (retenciones) anteriores al nuevo gobierno, al menos, hasta que el Congreso apruebe la nueva escala , o salga un decreto específico (lo que hasta ahora no ocurre en ninguno de ambos sentidos), o sea, siguen siendo de 33% para el poroto de soja; 31% para los aceites; 12% para los cereales; y 9% para la carne, entre otras.

… que, mientras se siguen contaminando con exceso de “bio” todas las definiciones, áreas, y actividades en el sector oficial, y se va produciendo la adecuación de los precios relativos tras la devaluación, los privados evalúan los daños provocados por la última tormenta que “volcó” muchos cultivos y anegó varias zonas impidiendo labores y cosecha de trigo. Pero además, se alteran con más cambios y costos, tal el caso del aumento de 100% que proponen los municipios en la tasa de camiones para los puertos up river (Timbues, San Lorenzo, Villa Gobernador Galvez, etc.). El impacto sobre los costos para los productores, y la nueva pérdida de competitividad para las exportaciones argentinas, justo en la zona de mayor concentración de salidas al exterior, fueron analizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario, el Ciara, y la Cámara de Puertos Privados entre otras; al tiempo que se van conociendo más casos(como el de Azul), “en un intento facilista de cerrar los números, en lugar de mejorar la eficiencia en el gasto público de los municipios”, se quejaba un operador. La medida se suma a otras subas, como la de peajes en Córdoba donde “el Gobierno provincial autorizará el nuevo tarifazo de peaje, el cual ya estaba acordado antes de la convocatoria a la Audiencia Pública señalada, y que asciende a 67%, con un 230% anual”, según señala la Conaduv. Más positivo resulta el panorama para la producción local de cerezas, ya que se estima muy buena temporada con más de 11.000 toneladas (6.0000 tn serían para exportación. La mayor parte a China, seguida por EE.UU. y el Reino Unido). La preferida: la variedad Santina. El descarte no llegaría a 2%, debido a la delicadeza y cuidado de la cosecha, según destacó el gerente de la cámara que los agrupa, Anibal Caminiti, en AgroValle.