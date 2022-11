Previsible: Mundial afectó al cine

El titulo más convocante fue nuevamente la producción de Marvel “Pantera negra: Wakanda por siempre”, en su tercer fin de semana, con 47.750 espectadores en 342 pantallas. Desde su estreno ha acumulado 578.105. A nivel internacional, la secuela de “Pantera negra” se ha convertido en un éxito de taquilla. En Estados Unidos recaudó en su tercer fin de semana u$s 45, 9 millones y un total de u$s 368 millones. Globalmente, el acumulado es de u$s 675 millones.