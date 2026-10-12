Las Mil Casitas de Liniers: el barrio construido para trabajadores que hoy vuelve a despertar interés inmobiliario

Sus primeras viviendas se levantaron en la década de 1920 y fueron adjudicadas mediante sorteos. Más de un siglo después, sus casas con patio y sin expensas atraen nuevos compradores. Cuánto cuesta comprar o alquilar.

Tuyutí y La Cautiva, una de las esquinas de este refugio del oeste porteño que aún atrae a compradores interesados en vivir allí

Pocos rincones de la Ciudad de Buenos Aires conservan una fisonomía como la de Las Mil Casitas de Liniers . A pocas cuadras de la avenida General Paz, el movimiento de las grandes arterias da paso a calles de escala baja, pasajes estrechos y casas que, pese a las reformas acumuladas durante décadas, mantienen la huella de un proyecto habitacional que buscó acercar a los trabajadores el sueño de la casa propia.

Hoy, ese paisaje vuelve a captar el interés de familias, jóvenes que buscan independizarse e inversores que encuentran en estas viviendas una alternativa para reciclar y obtener una renta.

Las Mil Casitas se extiende por el sector de Liniers comprendido, aproximadamente, entre las calles Ramón L. Falcón, Timoteo Gordillo, Ventura Bosch y Carhué, en el área del barrio Ramón Falcón. El conjunto también abarca el sector Tellier, hacia el entorno de la Avenida Lisandro de la Torre, Montiel, Boquerón y José León Suárez. Sus pasajes internos, como El Hornero, Las Bases, La Cautiva y El Cardenal, completan la trama característica de este rincón del oeste porteño.

El origen del conjunto está ligado al desarrollo ferroviario del oeste porteño. En 1903 comenzaron las obras de los talleres del ferrocarril, que generaron nuevos puestos de trabajo y atrajeron a obreros que antes se desempeñaban en Tolosa, en La Plata. La necesidad de ofrecer viviendas accesibles para esos trabajadores impulsó un proyecto que tomó forma con una ordenanza municipal del 22 de agosto de 1922, vinculada con una iniciativa del diputado Juan Cafferata y con las políticas de casas baratas que se promovían en el país.

La Municipalidad y la Compañía de Construcciones Modernas participaron en el desarrollo de las viviendas, inspiradas en modelos holandeses. Las primeras construcciones comenzaron a levantarse durante la década de 1920 y el conjunto quedó conformado hacia el final de esos años. Las casas originales se organizaron sobre lotes de aproximadamente 8,66 metros por 8,66 metros, aunque algunas parcelas eran más grandes. Tenían dos plantas, habitaciones distribuidas en distintos niveles, cocina y baño, además de un entrepiso que servía como espacio de guardado. Para facilitar el acceso, se ofrecieron condiciones de financiación favorables.

La demanda fue elevada y las viviendas se adjudicaron mediante sorteos a través de la Comisión de Casas Baratas. De allí surgió el nombre popular de Las Mil Casitas, aunque el conjunto llegó a reunir unas 1.760 viviendas. El desarrollo comprendió dos sectores: el barrio Ramón Falcón, en una primera etapa, y el barrio Tellier, que extendió la trama hacia otras calles. Los pasajes y las construcciones bajas se convirtieron en los rasgos distintivos del lugar.

Con el paso del tiempo, los propietarios modificaron las casas para adaptarlas a nuevas necesidades. Se renovaron fachadas, se ampliaron ambientes, se incorporaron garajes y se techó parte de las terrazas. También se agrandaron cocinas y se sumaron baños en las plantas superiores. Esa transformación explica que hoy convivan viviendas casi originales con otras completamente recicladas, sin que desaparezca la identidad del conjunto.

Vivienda en venta sobre Ibarrola 6900 con obra de arte callejero que simboliza el barrio de Liniers y su legado ferroviario Bigi Propiedades

La ubicación también contribuye a explicar su atractivo. La cercanía con la estación Liniers del ferrocarril Sarmiento, la avenida Rivadavia, el centro comercial y los accesos hacia la provincia permite combinar una vida residencial tranquila con buenas conexiones de transporte.

Cuánto cuesta comprar y alquilar hoy

Los valores de venta varían según el estado de conservación, las reformas, la ubicación dentro del barrio y las dimensiones del lote. Gisela Muriel Acosta, de Acosta Negocios Inmobiliarios, explicó que las casas originales o que necesitan modernización se ofrecen, en general, entre u$s130.000 y u$s165.000. Las unidades recicladas, con instalaciones actualizadas, cocinas y baños renovados y espacios exteriores acondicionados, se ubican entre u$s170.000 y u$s250.000, aunque algunas pueden superar ese rango.

La firma familiar trabaja en la zona desde 1944 y, según Acosta, observa una demanda sostenida. Al perfil tradicional de familias de clase media que buscan una vivienda propia se sumaron parejas jóvenes y profesionales que priorizan disponer de patio, terraza o jardín sin pagar expensas mensuales. También creció el interés de compradores que buscan propiedades para reformar y luego obtener una renta.

“Para este segmento joven, Las Mil Casitas representa la combinación perfecta: la posibilidad de acceder a una casa con espacio propio, patio, terraza o pequeño jardín, sin afrontar expensas mensuales y a valores más accesibles que en otras propiedades en lote propio o emprendimientos a estrenar”, explicó Acosta.

La especialista señaló que el regreso del crédito hipotecario reactivó consultas y operaciones. Sin embargo, advirtió que la antigüedad de las viviendas presenta una dificultad concreta: muchas fueron ampliadas o modificadas sin actualizar los planos de obra. Esa situación puede impedir que una propiedad cumpla con los requisitos de los bancos. Por eso, antes de avanzar con una reserva, resulta fundamental revisar la documentación y verificar la aptitud crediticia de la unidad.

La cocina de una vivienda en venta allí y la escalera, la mayoría tienen dos niveles Cecilia Palombo Negocios Inmobiliarios

En alquileres, la oferta es acotada y los valores también dependen de las condiciones de cada casa. Acosta indicó que una vivienda de tres ambientes en buen estado puede ubicarse entre $1.000.000 y $1.300.000 mensuales. Para las casas de cuatro ambientes modernizadas, con patio o cochera, los pedidos superan los $1.500.000.

La posibilidad de contar con espacios al aire libre y no pagar expensas aparece como una ventaja para los inquilinos, aunque la escasez de unidades limita las opciones disponibles.

Una casa de seis ambientes y el valor de conservar lo original

Una de las propiedades que permite observar el mercado es una casa de seis ambientes sobre lote propio, publicada a u$s166.000. La vivienda conserva buena parte de su distribución original, aunque incorporó una cocina remodelada y un baño adicional.

El caso muestra cómo conviven en el barrio las construcciones antiguas con mejoras que buscan adaptarlas a las necesidades actuales.

M. Cecilia Palombo, titular de Cecilia Palombo Negocios Inmobiliarios, consideró que el precio se encuentra dentro de los parámetros esperables, aunque deja margen para negociar. La inmobiliaria fue fundada por su padre en 1982 y ella asumió la titularidad en 2011, después de comenzar a trabajar en la firma en 2003.

“En general, el valor de las propiedades usadas está un poco alto. En lo particular, el valor asignado a esta casa permite un margen de negociación, pero está dentro de los parámetros esperables”, sostuvo Palombo.

La corredora explicó que estas propiedades suelen interesar a familias consolidadas que buscan ampliar la comodidad del hogar. En muchos casos, los compradores necesitan vender una vivienda de menor valor para completar el dinero que exige la operación. El atractivo no pasa únicamente por la cantidad de ambientes: el lote propio permite sumar metros, reorganizar los espacios o combinar elementos originales con una arquitectura más moderna.

Palombo destacó que la cercanía con el centro comercial de Liniers y la variedad de transportes son factores importantes para quienes eligen el barrio. Entre las calles más buscadas mencionó Timoteo Gordillo, Cosquín y Carhué, además de Ventura Bosch, Ibarrola y Tuyutí. También resaltó los pasajes El Hornero, Las Bases, La Cautiva y El Cardenal, donde se conserva parte del trazado que distingue al conjunto.

Pasaje El Chacho en esta área de Liniers Acosta Negocios Inmobiliarios

Sobre los créditos hipotecarios, señaló que generaron más consultas, aunque la financiación se concentra principalmente en propiedades de menor precio. Las reformas sin declarar y la falta de planos actualizados representan obstáculos para concretar operaciones con préstamos bancarios.

Inversores, reformas y una demanda que busca espacio propio

Daniel Bigi, titular de Bigi Propiedades, identificó dos perfiles entre quienes se interesan hoy por Las Mil Casitas. Por un lado, aparecen jóvenes que buscan más comodidad que en un departamento, a un precio similar, con la ventaja de evitar expensas y otros gastos asociados a los edificios. Por otro, creció el interés de inversores que compran viviendas para refaccionarlas y destinarlas al alquiler.

Según Bigi, los valores de venta presentan un abanico amplio: parten de unos u$s90.000 y pueden llegar a u$s220.000. La diferencia depende del estado general, las reformas, la ubicación en esquina y el tamaño del terreno. Aunque el lote típico original medía 8,66 por 8,66 metros, existen propiedades con parcelas más grandes, un factor que incide en la cotización.

Carhué al 400, en el corazón de Las Mil Casitas de Liniers, conserva la identidad de un barrio centenario que combina casas bajas, pasajes y tranquilidad residencial Cecilia Palombo Negocios Inmobiliarios

El corredor explicó que muchas casas originales tenían una cocina pequeña y un solo baño en planta baja. Entre las reformas más habituales figuran la ampliación de la cocina, la incorporación de un baño en la planta alta, cerca de los dormitorios, y la renovación general de las instalaciones y los ambientes.

Esas mejoras pueden cambiar de manera significativa el valor de una propiedad y su atractivo para una familia o un inversor.

En el mercado locativo, Bigi estimó que los alquileres se ubican entre $1.200.000 y $1.900.000 mensuales. La demanda responde a la amplitud de las casas, la ausencia de expensas y valores que pueden resultar más accesibles que los de viviendas con terrenos de mayores dimensiones. Sin embargo, el estado de conservación y las características particulares de cada unidad determinan el precio final.

Las viviendas se destacan por ser amplias y luminosas, con más de tres ambientes en la mayoría de las casas y espacios que permiten adaptar cada propiedad a las necesidades de una familia Bigi Propiedades

Para Bigi, la combinación de accesibilidad, tranquilidad y materiales de construcción sólidos explica que el conjunto mantenga su atractivo. Los techos altos, los ambientes amplios y ventilados y la cercanía con la estación Liniers y el centro comercial conviven con una vida de barrio que todavía se percibe al recorrer sus pasajes.

Más de un siglo después del impulso que dio origen al proyecto, Las Mil Casitas ofrece una alternativa para quienes priorizan el lote propio y la posibilidad de adaptar una casa a sus necesidades. “Siguen siendo atractivas porque están en un barrio tranquilo, con excelentes accesos y donde todavía se respira barrio”, concluyó Bigi.