Duró poco: los usuarios de Apple ya están devolviendo los recién salidos Vision Pro

Las problemáticas del Vision Pro a escala masiva

La realidad es que esta situación no sorprende, ya que cada cuerpo humano es único, lo cual es un problema en la escala de producción de dispositivos portátiles para el mercado masivo. La comodidad es inevitablemente sacrificada y afecta a las personas de manera desproporcionada. Con los relojes inteligentes, existe el problema de la relación tamaño y peso contra la muñeca; en los anillos inteligente, el tamaño de los dedos y los que pueda sufrir hinchazón de los mismos. En el caso de los Vision Pro, tener un puente nasal bajo puede significar que el dispositivo, por ejemplo, se resbale.

Otra queja común es que Vision Pro no ofrece suficiente productividad en relación con el precio. Un usuario escribió en Threads que mirar las pantallas de Figma lo hacía sentir mareado, pero que el dispositivo tampoco era aplicable a su trabajo. Otro ingeniero escribió en la plataforma de redes sociales X que “la experiencia de codificación no logró convencerlo” y los problemas de concentración le causaron dolores de cabeza.

"Si no lo uso para productividad, si no me encanta como entretenimiento y si no hay suficientes juegos para jugar, no puedo justificar conservarlo", escribió un usuario de Reddit.

La compatibilidad de los Vision Pro

Para Carter Gibson, un alto directivo que trabaja en gestión comunitaria y moderación en Google, son los detalles más finos. Cosas como jugar con Windows y la administración de archivos son factores decisivos para la productividad.

"Es difícil realizar múltiples tareas entre 'ventanas'", me dijo Gibson en un intercambio en Threads. “Varios tipos de archivos simplemente no son compatibles con Vision Pro. Tampoco veo cómo crear una diapositiva en VP requeriría menos energía que hacerlo con el mouse y el teclado, incluso si se siente como si estuviera en Minority Report”.

Es difícil decir cómo este subconjunto vocal de los primeros usuarios afectará el Vision Pro en el futuro. Muchas personas que dijeron que devolverían el dispositivo también señalaron que estarían ansiosas por probar un Vision Pro de segunda generación. Otros enfatizaron que el problema no era tanto la tecnología sino la falta de una aplicación excelente o de comodidad. También es difícil decir qué tan extendido está este fenómeno. Si bien estos usuarios hablan en las redes sociales, no hay nignuna idea de la tasa de retorno real ni de cuáles son las expectativas internas de Apple para Vision Pro.