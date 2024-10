Google ahora avisará si una foto fue creada con Inteligencia Artificial

google.gif

No será solo en la Inteligencia Artificial generativa

Pero también alertaron que estas etiquetas no se limitarán estrictamente a la IA generativa. Google dice que también especificará cuándo una "foto" contiene elementos de varias imágenes diferentes, como cuando las personas usan las funciones Best Take y Add Me del Pixel. Sin embargo, estos metadatos pueden ser fácilmente eludidos por aquellos que intenten hacerlo intencionalmente.