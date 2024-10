Tres claves para implementar inteligencia artificial generativa correctamente en las empresas

Según el estudio del IBM Institute for Business Value titulado "The ingenuity of generative AI", este año, los líderes de las empresas han identificado el potencial de esta tecnología: el 77% reconoció que es necesario adoptar la IA generativa con rapidez para mantenerse al día con sus competidores, pasando del escepticismo a la confianza. En 2023, este porcentaje era apenas de 36%.