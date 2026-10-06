Con la vuelta de Guillermo Montenegro a Mar del Plata, La Libertad Avanza suma una banca en el Senado bonaerense

La tandilense María Luján Fiego, dirigente del armado de Karina Milei, reemplazará al intendente en la Cámara alta. Con su ingreso, los libertarios llegan a once senadores y consolidan su lugar como primera minoría.

El regreso de Guillermo Montenegro a la intendencia de Mar del Plata reacomoda el tablero del Senado bonaerense: el PRO pierde una banca y La Libertad Avanza (LLA) suma un integrante más . En lugar del exintendente asumirá María Luján Fiego , concejala de Tandil y dirigente del espacio que responde a Karina Milei , que ocupaba el cuarto lugar en la lista libertaria de la Quinta sección electoral en los comicios provinciales de 2025.

El cambio implica una pérdida neta para el macrismo . En aquellas elecciones, la alianza entre el PRO y LLA armó la lista de candidatos de la Quinta sección con dirigentes de ambos espacios. Ahora, el lugar que ocupaba un amarillo pasará a manos de una violeta.

Montenegro formalizó el pedido de licencia en una nota ayer y dirigida a la vicegobernadora Verónica Magario . Si no hay sorpresas, la solicitud se aprobará este martes en la sesión ordinaria convocada para las 16, en la que Fiego jurará como legisladora provincial. Antes, la tandilense debía presentar el lunes su pedido de licencia como concejala.

Con el enroque, la bancada del PRO baja de cinco a cuatro miembros : quedan Pablo Petrecca , Alex Campbell , Jorge Schiavone y Juan Manuel Rico Zini .

LLA, en cambio, pasa a contar con once senadores y se afianza como primera minoría . Con este cambio, el Senado bonaerense, de 46 miembros, queda conformado así: Fuerza Patria conserva 24 bancas, lo que le asegura la mayoría propia en el recinto; La Libertad Avanza suma 11; el PRO, 4; Unión y Libertad y Hechos-UCR Identidad tienen 3 cada uno, y la UCR , 1.

La incorporación de Fiego se explica por el orden de la lista. En la Quinta sección, la boleta estaba encabezada por Montenegro y seguida por Cecilia Martínez y Matías de Urraza. Como LLA obtuvo tres bancas, la tandilense, que figuraba cuarta, quedó como primera suplente.

Pese al corrimiento, desde la conducción provincial de La Libertad Avanza aseguraron que no habrá cambios ni presiones sobre las autoridades de la Cámara.

Quién es Fiego

La nueva senadora nació en Tandil en 1971 y cursó la primaria y la secundaria en el Colegio Sagrada Familia de esa ciudad. Es licenciada en Educación Religiosa y diplomada en Antropología por la Universidad Fasta, profesora de guitarra egresada del Conservatorio Rossini y diplomada en Gestión Educativa por la Universidad Tecnológica Nacional. Además, tiene una especialización en Gestión Comunal del Instituto de Formación Política y Gestión Pública.

Ejerce la docencia desde hace 29 años, en todos los niveles educativos y tanto en el ámbito público como en el privado. En los últimos años se capacitó en diseño e implementación de políticas públicas, técnica legislativa, liderazgo, mediación y resolución de conflictos, administración pública y nuevas tecnologías aplicadas al Estado.

Su llegada a la política partidaria se dio en 2021, cuando fundó junto a un grupo de vecinos encabezado por Gonzalo Santamarina el partido vecinal Acción Tandilense, del que fue vicepresidenta y por el que se presentó como candidata ese mismo año. Hasta ahora ocupaba una banca en el Concejo Deliberante de Tandil, distrito que gobierna el radical Miguel Lunghi, como integrante del bloque Acción Tandilense-La Libertad Avanza, que conduce Santamarina.

Fiego forma parte del espacio que en la provincia de Buenos Aires coordina el diputado Sebastián Pareja, el armador bonaerense del sector de Karina Milei, por lo que su llegada también suma peso al karinismo dentro del bloque libertario.

En diálogo con Radio Tandil, Fiego contó que no esperaba llegar a la Legislatura. "Para mí era: si se da, se da; si no, también", señaló, y remarcó que lo importante era "trabajar y, sobre todo, seguir trabajando acá". Sin embargo, aclaró que no asumirá de manera improvisada: "Tengo una carrera acá en el Concejo, conozco el accionar de lo legislativo. Me he preparado, he hecho mis cursos, mis diplomaturas, mis tecnicaturas y, bueno, allá vamos".

Al anticipar su agenda legislativa, la flamante senadora puso el foco en la educación y en la situación del IOMA, dos temas que vinculó con su recorrido personal y político. "Yo vengo del mundo de la educación, así que para mí la educación de la provincia de Buenos Aires, tomando las palabras de alguien, esta tragedia educativa que estamos sufriendo, para mí es un tema absolutamente importante y prioritario, como lo ha sido acá el tema de IOMA", afirmó.

Fiego reconoció que el Senado le impondrá nuevos desafíos. "Son otras ligas, es cierto, implica otros consensos, trabajar con gente que uno quizá no conoce tanto", admitió. Aun así, aseguró que no se alejará de los vecinos de Tandil: "Yo sigo siendo una vecina más".

También destacó el rol de Santamarina en su trayectoria, aunque extendió el reconocimiento a quienes participaron de las campañas del espacio: "Uno lo pone en la cabeza de Gonzalo como liderazgo, pero de todas las personas que han trabajado en cada campaña, en cada reclamo de los vecinos, en cada acompañamiento".

Por último, valoró la alianza entre Acción Tandilense y La Libertad Avanza porque, según sostuvo, permitió ampliar la representación del interior bonaerense. "No es fácil que las listas se abran para el interior de la provincia", explicó, y señaló que en general son las ciudades más grandes las que ubican a sus candidatos. "Es importante esa situación que La Libertad Avanza nos ha permitido", concluyó.

El regreso de Montenegro

La salida del Senado se produce después de que Montenegro anunciara su vuelta a la intendencia de Mar del Plata. La crisis de seguridad y el aumento del desempleo lo llevaron a retomar la conducción del municipio y desplazar a Agustín Neme, que estaba a cargo del Ejecutivo local desde el 10 de diciembre pasado.