Zanin "Se debe regionalizar el país para hacerlo federal"

P.: ¿Cómo influye el cierre de frontera en el comercio e industria de Formosa?

E.Z.: El cierre de frontera favorece al comercio e industria de Formosa, al igual que sucede en otras provincias como Misiones, más allá que los productos terminados y las mercaderías con valor agregado que ingresan de otras provincias tienen que cumplir con protocolos sanitarios que se fueron solucionando, en 2020 si tomamos en cuenta a moneda constante dejando de lado la inflación las ventas se incrementaron en un 30%

P.: ¿Qué sucederá cuando se reabra la frontera? Misiones planteó concretamente una rebaja en los impuestos nacionales. ¿Cuál es la posición de la Federación Económica de Formosa?

E.Z.: Nosotros acompañamos los planteos de los gobernadores en este sentido, todo lo que sea rebaja de impuestos para la pymes sería óptimo y realmente es una alternativa que venimos pidiendo desde 1983.

P.: A un año y casi dos meses de gestión de Alberto Fernández, ¿va la Argentina hacia un país federal como lo planteó en su campaña y su discurso de asunción?

E.Z.: Si queremos un país federal se debe regionalizarlo, no es la misma la situación del NEA y NOA que La Pampa Húmeda o Cuyo, por ejemplo; ya en la reforma de la Constitución de 1994 se planteó la regionalización del país, pero lamentablemente los años transcurrieron y se hizo caso omiso a lo planteado por cuestiones políticas.

P.: ¿Además de la regionalización que otros planteos hicieron desde la Federación Económica de Formosa?

E.Z.: Los mismos planteos que hicieron las Confederaciones Económicas de Misiones y Chaco; baja de impuestos o subsidios para las pymes, no hay otra alternativa, es en esos puntos que debe trabajar el Consejo Económico Social presidido por Gustavo Béliz y que podamos participar todas las entidades intermedias y los sectores sindicales, de esta forma conformaríamos un país federal, no unitario como sucede ahora donde las decisiones las toma solamente la Nación.

P.: ¿Cuál es la situación hoy de las economías regionales?

E.Z.: Debemos federalizar el país porque que las economías regionales son totalmente diferenciales, en el caso específico de Formosa, si no le damos valor agregado a nuestras producciones no cerrarán los números tal es el caso de lo que sucede con el maíz por el que se paga 22 mil pesos la tonelada.

P.: ¿Cuál es la posición de la Federación Económica de Formosa respecto a las exportaciones agropecuarias?

E.Z.: No estamos en desacuerdo con las exportaciones agropecuarias, tenemos que ser competitivos en cuanto a precios en la región y, para ello está la intervención el Estado, por eso planteo la importancia del funcionamiento del Consejo Económico y Social que lamentablemente hasta ahora nunca se puso en funcionamiento, desde un escritorio en la Nación no se ven las regiones que se ven in situ, donde cada empresario o productor reside y tiene su empresa.

P.: Por lo que usted plantea, si no se regionaliza el país las pymes no estarían en condiciones de poder competir.

E.Z.: Sí. En el caso del maíz, por ejemplo, se exportó el 89% y solo quedó en el país el 11% y estamos haciendo un quiebre de opiniones por el porcentaje que no se exportó, porque en marzo comienza la nueva cosecha, reitero debemos trabajar todos juntos por un país verdaderamente federal regionalizado por zona, el Gobierno debe definir si quiere un país para todos los argentinos o para algunos sectores.

P.: ¿Qué lugar deben ocupar las pymes en ese país que plantea?

E.Z.: Las pymes son el 70% de la mano de obra ocupada, el 75 % están instaladas en el interior del país, las grandes empresas no se instalan en las provincias como Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, entre otras y el capital emigra de un lugar a otro aclaro que no estamos en contra de esas empresas, pero sí debe existir la regulación por parte del Estado Nacional porque si no regula para los estados empresarios.

P.: ¿La FEF está planteando un Estado intervencionista?

E.Z.: Sí, porque permitiría que el Estado funcione como corresponde.

P.: ¿Cree que se terminará el gasoducto del NEA?

E.Z.: Espero que sí, falta muy poco para su conclusión, creo que se encuentran en un 70%, lo que faltaría es la distribución dentro de cada ciudad, hay una decisión política del Gobierno de que el gasoducto se termine.

P.: El otro reclamo es la hidrovía Paraná-Paraguay para poder sacar los productos por el río sin tener que llegar a Buenos Aires.

E.Z.: Ese es un tema que venimos solicitando desde hace muchos años; mientras nosotros hacemos esos pedidos vemos navegar con producción barcazas paraguayas que utilizan y hacen lo que quieren en los ríos Paraná y Paraguay.