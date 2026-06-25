Presentaron un proyecto para habilitar los cultivos en las banquinas de las rutas bonaerenses

La iniciativa tiene como objetivo "generar nuevos recursos para los municipios, fortalecer la producción local y crear empleo". Es obra de una diputada provincial del Frente Renovador.

El proyecto propone empezar a explotar las banquinas de las rutas bonaerenses.

La legisladora bonaerense del Frente Renovador Ayelén Rasquetti impulsa un proyecto para modificar la Ley 10.342 y habilitar a los municipios de la provincia de Buenos Aires a otorgar permisos de uso sobre las banquinas de rutas y caminos provinciales.

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Dicha iniciativa tiene como objetivo generar nuevos recursos para los municipios, fortalecer la producción local y crear empleo.

En esta línea, la diputada massista declaró: "Estamos viviendo un momento de crisis que afecta a toda la sociedad y a los municipios".

"Lo primero que baja en estos tiempos de crisis es el empleo, el consumo, el pago de los impuestos y la recaudación de los municipios". En ese contexto, explicó que la propuesta busca "solucionar un problema que empeora con una economía nacional en crisis", señaló.

Rasquetti aclaró que el proyecto no está pensado exclusivamente para la soja, sino que contempla "cualquier tipo de cultivo de acuerdo con la producción de cada región”.

Y agregó: "Son espacios en desuso que en este momento podrían ser tranquilamente un recurso del municipio para recaudar, pero también para que los productores expandan su producción y contraten más gente”.

Asimismo, remarcó que “la iniciativa prevé controles para garantizar la seguridad vial y evitar que los cultivos interfieran con la circulación”.

Finalmente, la diputada del Frente Renovador destacó que la propuesta busca ordenar una práctica existente y generar beneficios para toda la comunidad.

"Hoy ese uso del espacio no se está registrando y no está tributando. Tenemos algo que podría estar generando recursos y no está siendo regulado", señaló.

Y cerró resumiendo el eje central del proyecto: "Es el uso de un espacio público que pertenece a todos los vecinos que hoy no se está explotando y no nos está dejando recursos productivos ni recaudación fiscal".

Se reactivó el Senado bonaerense

En tanto, este miércoles el Senado bonaerense tuvo su primera sesión del año, en una jornada que quedó marcada por el recrudecimiento de la interna peronista entre el gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo.

Los principales cruces tuvieron como protagonistas a la vicegobernadora y presidenta de la Cámara alta, Verónica Magario, y a los legisladores Mario Ishii y Sergio Berni, enrolados detrás de Cristina Kirchner.

En el debate se designaron los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura. El trámite generó rispideces en ambos bandos: en Fuerza Patria no hubo acuerdo para cubrir los cuatro lugares que le corresponden, mientras que en la oposición el PRO no logró consenso para el pergaminense Juan Manuel Rico Zini -versiones apuntan a un veto de Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro por la pertenencia del legislador al sector de Jorge Macri-.

Hubo cuarto intermedio mediante, y al regreso solo se pudo avanzar parcialmente: quedaron confirmados Luz Bambaci por La Libertad Avanza, Berni por el kirchnerismo y Fernando Coronel como suplente por el sector del gobernador. Los lugares restantes quedaron pendientes.