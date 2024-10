Lo anunció el ministro de Gobierno Ricardo Villada. Anticipó también que se realizarán con voto electrónico y sin PASO. "En las elecciones 2021 y 2023 no se utilizaron y no pasó nada", dijo.

La decisión fue anunciada por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia, Ricardo Villada, en contacto con varios medios de prensa. De acuerdo al funcionario, en las próximas horas se elevará al Poder Legislativo un proyecto de la Casa de Gobierno para dejar de lado el sistema de primarias vigente. Se descuenta su aprobación en octubre, tras el tratamiento el comisiones, pues el oficialismo cuenta con abrumadora mayoría. "Los partidos no utilizaban esta herramienta, solo el 20% fue a internas y los demás hacían 'piso PASO', es decir, ir a una elección para lograr 1,5% y así pasar a una general", explicó. "La responsabilidad volverá a quien le corresponde, a los afiliados a los partidos. La gente ya expresaba un malestar porque votaban en las PASO, después en las generales y allí se encontraban con las mismas caras", dijo. “En las elecciones 2021 y 2023 no se utilizaron y no pasó nada. Además, se gastaba mucho dinero”, cerró.