A un año de la muerte de Miguel Angel Russo, el homenaje que le dedicó Boca al exentrenador + Agregar ámbito en









Con un emotivo video y sentidos mensajes en sus redes sociales, el club de La Ribera recordó al técnico que conquistó la Copa Libertadores 2007.

La sonrisa inconfundible de Miguel, un sello que quedó grabado en la memoria de los hinchas de Boca.

Al cumplirse el primer aniversario de la partida de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors le rindió un sentido homenaje. Las redes sociales del Xeneize se llenaron de mensajes de afecto y recuerdos para el director técnico que dejó un sello imborrable en el club que dirigió hasta el final de sus días.

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La partida de Russo dejó un vacío enorme en el fútbol argentino y en la memoria del hincha de Boca, que lo recuerda no solo por las alegrías deportivas, sino por la calidez y el respeto con el que representó a la institución en cada etapa de su carrera.

Gerónimo Marino/La Número 12 La carrera de Miguel Ángel Russo en Boca El recorrido de Russo por el club de la Ribera se divide en tres etapas que sumaron gloria y títulos a la vitrina del Xeneize. Su primer ciclo, en 2007, alcanzó el punto máximo con la conquista de la sexta Copa Libertadores del club, guiando un equipo inolvidable con Juan Román Riquelme en su mejor momento futbolístico.

Tras su regreso en 2020, esta vez con la conducción de Riquelme, Russo sumó tres nuevos trofeos: la Superliga 2019/20 arrebatada a River en la última fecha, la Copa Diego Maradona 2020 y la Copa Argentina 2021.

Su último paso tuvo lugar a mediados de 2025, cuando asumió la dirección del plantel para disputar el Mundial de Clubes, manteniéndose al frente del equipo con compromiso absoluto hasta su fallecimiento en octubre de ese mismo año.

El homenaje del club “Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir”, publicó la cuenta oficial de Boca junto a un video que repasa sus mejores momentos en el banco azul y oro. En otra gráfica, la institución acompañó una foto del DT con la frase: “Amor con amor se paga. Miguel eterno”. pic.twitter.com/miP1xpFI61 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2026 La publicación generó una enorme repercusión entre los hinchas de Boca, quienes multiplicaron las muestras de afecto en las redes sociales. El homenaje no solo destacó sus logros deportivos, sino también su caballerosidad, su sonrisa constante y su forma de representar los valores de la institución.

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