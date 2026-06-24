Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio en pleno Mundial 2026, como capitán y referente absoluto de la Selección Argentina, en un presente donde sigue sumando récords en cada partido.
Desde los 17 a hoy: 39 años de Lionel Messi en números
Después del partido con Austria, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos en 28 partidos disputados desde 2006.
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El récord inalcanzable por el que va Messi en el Mundial 2026
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El posteo de Messi en el día de su cumpleaños 39 y en pleno Mundial
El rosarino inició su carrera profesional en el FC Barcelona en 2004, club del que se convirtió en el máximo goleador histórico y conquistó 35 títulos, incluyendo cuatro UEFA Champions League. Después, continuó su recorrido en el Paris Saint-Germain y luego en el Inter Miami.
En esta Copa del Mundo, el jugador se lució en los dos partidos de fase de grupos. En los encuentros marcó la totalidad de los goles: un hat-trick ante Argelia y un doblete frente a Austria, jornada en la que alcanzó el récord histórico de máximo goleador del torneo con 18 tantos.
Messi cumple 39 años: su carrera, en números
Desde su debut en 2004 con el FC Barcelona hasta su actualidad en el Mundial 2026, Messi no paró de marcas goles. En el club catalán disputó 778 partidos oficiales y convirtió 672 tantos, siendo el máximo anotador histórico de la institución. Además, con la camiseta azul y granate conquistó 35 títulos, incluyendo 4 UEFA Champions League y 10 ligas de España.
Tras su etapa en el Paris Saint-Germain, donde sumó 3 títulos locales, continuó su carrera en el Inter Miami, con el que obtuvo la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y la MLS Cup. En total, a nivel clubes supera los 800 goles oficiales en su carrera profesional.
Con la Selección Argentina, conquistó el Mundial Sub 20 2005, la medalla de oro en Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.
Sus goles, edad por edad
- 17 años: 1 gol en 9 partidos
- 18 años: 10 goles en 34 partidos
- 19 años: 19 goles en 41 partidos
- 20 años: 21 goles en 56 partidos
- 21 años: 41 goles en 60 partidos
- 22 años: 48 goles en 62 partidos
- 23 años: 57 goles en 64 partidos
- 24 años: 82 goles en 73 partidos
- 25 años: 69 goles en 62 partidos
- 26 años: 46 goles en 52 partidos
- 27 años: 64 goles en 69 partidos
- 28 años: 50 goles en 61 partidos
- 29 años: 57 goles en 58 partidos
- 30 años: 51 goles en 62 partidos
- 31 años: 55 goles en 57 partidos
- 32 años: 28 goles en 40 partidos
- 33 años: 46 goles en 65 partidos
- 34 años: 24 goles en 49 partidos
- 35 años: 38 goles en 54 partidos
- 36 años: 30 goles en 37 partidos
- 37 años: 29 goles en 43 partidos
- 38 años: 50 goles en 50 partidos
Récords en la Selección argentina
El recorrido de Messi con la Selección Argentina está respaldado por estadísticas oficiales de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).
El capitán es el máximo goleador con 122 tantos en 201 partidos oficiales. Además, es el jugador con más presencias en la historia del equipo nacional, superando los 180 encuentros.
En los mundiales, según el organismo, es el futbolista con más partidos disputados (28), más minutos jugados (2.489, de acuerdo con Guinness World Records), y máximo goleador histórico del torneo con 18 goles, superando los 16 del alemán Miroslav Klose, registro vigente desde 2014.
También lidera estadísticas de rendimiento como:
- Más partidos consecutivos marcando en Mundiales en distintas ediciones (Australia, Países Bajos, Croacia, Francia en 2022, Argelia y Austria en 2026), igualando a Just Fontaine y Jairzinho.
- Primer jugador en abrir el marcador en 10 partidos distintos de Copa del Mundo.
- Mayor cantidad de partidos ganados en Mundiales por un mismo futbolista (18 victorias).
En el apartado ofensivo, alcanzó otra cifra inédita: es el jugador con más penales ejecutados con 7 remates, aunque también acumula el récord compartido de penales fallados en tiempo reglamentario, con tres.
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