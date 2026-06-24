Desde los 17 a hoy: 39 años de Lionel Messi en números

Después del partido con Austria, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos en 28 partidos disputados desde 2006.

Lionel Messi es el máximo goleador histórico del FC Barcelona con 672 tantos.

Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio en pleno Mundial 2026 , como capitán y referente absoluto de la Selección Argentina , en un presente donde sigue sumando récords en cada partido.

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El rosarino inició su carrera profesional en el FC Barcelona en 2004 , club del que se convirtió en el máximo goleador histórico y conquistó 35 títulos, incluyendo cuatro UEFA Champions League. Después, continuó su recorrido en el Paris Saint-Germain y luego en el Inter Miami .

En esta Copa del Mundo, el jugador se lució en los dos partidos de fase de grupos. En los encuentros marcó la totalidad de los goles: un hat-trick ante Argelia y un doblete frente a Austria , jornada en la que alcanzó el récord histórico de máximo goleador del torneo con 18 tantos.

Messi X: Argentina

Messi cumple 39 años: su carrera, en números

Desde su debut en 2004 con el FC Barcelona hasta su actualidad en el Mundial 2026, Messi no paró de marcas goles. En el club catalán disputó 778 partidos oficiales y convirtió 672 tantos, siendo el máximo anotador histórico de la institución. Además, con la camiseta azul y granate conquistó 35 títulos, incluyendo 4 UEFA Champions League y 10 ligas de España.

Tras su etapa en el Paris Saint-Germain, donde sumó 3 títulos locales, continuó su carrera en el Inter Miami, con el que obtuvo la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y la MLS Cup. En total, a nivel clubes supera los 800 goles oficiales en su carrera profesional.

Con la Selección Argentina, conquistó el Mundial Sub 20 2005, la medalla de oro en Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial 2022 y la Copa América 2024.

Sus goles, edad por edad

17 años: 1 gol en 9 partidos

18 años: 10 goles en 34 partidos

19 años: 19 goles en 41 partidos

20 años: 21 goles en 56 partidos

21 años: 41 goles en 60 partidos

22 años: 48 goles en 62 partidos

23 años: 57 goles en 64 partidos

24 años: 82 goles en 73 partidos

25 años: 69 goles en 62 partidos

26 años: 46 goles en 52 partidos

27 años: 64 goles en 69 partidos

28 años: 50 goles en 61 partidos

29 años: 57 goles en 58 partidos

30 años: 51 goles en 62 partidos

31 años: 55 goles en 57 partidos

32 años: 28 goles en 40 partidos

33 años: 46 goles en 65 partidos

34 años: 24 goles en 49 partidos

35 años: 38 goles en 54 partidos

36 años: 30 goles en 37 partidos

37 años: 29 goles en 43 partidos

38 años: 50 goles en 50 partidos

messi austria @seleccionargentina Con 18 goles, Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales. @afaseleccion

Récords en la Selección argentina

El recorrido de Messi con la Selección Argentina está respaldado por estadísticas oficiales de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación).

El capitán es el máximo goleador con 122 tantos en 201 partidos oficiales. Además, es el jugador con más presencias en la historia del equipo nacional, superando los 180 encuentros.

En los mundiales, según el organismo, es el futbolista con más partidos disputados (28), más minutos jugados (2.489, de acuerdo con Guinness World Records), y máximo goleador histórico del torneo con 18 goles, superando los 16 del alemán Miroslav Klose, registro vigente desde 2014.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GWR/status/2069140296240128507?s=20&partner=&hide_thread=false All the records broken by Lionel Messi today:



Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18



Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28



Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18



Most minutes played in the… — Guinness World Records (@GWR) June 22, 2026

También lidera estadísticas de rendimiento como:

Más partidos consecutivos marcando en Mundiales en distintas ediciones (Australia, Países Bajos, Croacia, Francia en 2022, Argelia y Austria en 2026), igualando a Just Fontaine y Jairzinho .

. Primer jugador en abrir el marcador en 10 partidos distintos de Copa del Mundo.

de Copa del Mundo. Mayor cantidad de partidos ganados en Mundiales por un mismo futbolista (18 victorias).

En el apartado ofensivo, alcanzó otra cifra inédita: es el jugador con más penales ejecutados con 7 remates, aunque también acumula el récord compartido de penales fallados en tiempo reglamentario, con tres.