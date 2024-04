Escándalo en San Lorenzo: Moretti nombró a Ortigoza como causante del despido de Insúa

"Ortigoza estaba al tanto de todo fuimos juntos a hablarle el día que lo despedimos, por eso me pareció muy raro que él mienta de esa forma y diga que no estaba Ortigoza, y esto se lo pueden preguntar a Néstor" , reveló Moretti en una entrevista con ESPN.

"Lo estábamos respaldando y cuando vimos que ya no había respaldo de los jugadores, no por nada raro sino que no les llegaba el mensaje, entendíamos que era la mejor decisión", sentenció Moretti.