Independiente Rivadavia de Mendoza espera por Sebastián Villa y el colectivo Ni Una Menos repudió su contratación

Independiente Rivadavia de Mendoza aguarda por la llegada del delantero Sebastián Villa con quien tendría un acuerdo de palabra y que significaría el regreso del colombiano al fútbol argentino, pero la contratación del futbolista fue repudiada por el colectivo Ni Una Menos debido a que fue condenado por violencia de género contra su ex pareja Daniela Cortés y con una causa abierta por abuso sexual con acceso carnal.

Si bien la pena no fue de cumplimiento efectiva (dos años y un mes de cárcel cuando son excarcelables hasta tres) y no pesa sobre él ningún impedimento legal para trabajar en el país, las integrantes del mencionado colectivo con sede en Mendoza no ocultaron su indignación y resaltaron que la entidad apoyó consignas feministas que ahora parece desconocer.