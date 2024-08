Jugó en River, en Europa y ahora se gana la vida atendiendo una ferretería

El intento es de Barros Schelotto. Lo cruza Talamonti. Herrón sólo observa. Boca trajo de Rosario tres puntos valiosos y vuelve con ánimo renovado. El intento es de Barros Schelotto. Lo cruza Talamonti. Herrón sólo observa. Boca trajo de Rosario tres puntos valiosos y vuelve con ánimo renovado.

Una vez que dejó la actividad futbolística Talamonti decidió dedicarse a atender su ferretería personal en Álvarez, su pueblo natal de Santa Fe.

Su vida en la Ferretería

"Hace cinco años que estoy a cargo del local. Abro a las 7.30 y cierro a las 19.30. Estoy todo el día adentro. Me gusta mucho el rubro, el hecho de interactuar con la gente del otro lado del mostrador, asesorarlos, me apasiona", contó el ex defensor al sitio Aire Digital.

"Trabajé con gente que sabía de plomería, bulonería y un techista, pero nadie sabía nada de electricidad. Así que hice un curso porque la gente venía a preguntar y no sabíamos qué decirle. El curso duró un año y lo hacía una vez por semana. Yo le tenía terror a la electricidad, ahora le tengo respeto", finalizó.