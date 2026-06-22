Francia goleó a Irak, se clasificó y Kylian Mbappé brilló con un doblete + Agregar ámbito en









La selección francesa venció 3-0 a Irak por la segunda fecha del Grupo I, aseguró su lugar en los 16avos de final y tuvo a Kylian Mbappé como gran figura con dos goles.

Francia clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Irak.

Francia confirmó su candidatura al título del Mundial 2026 al derrotar 3-0 a Irak en Filadelfia. Con un doblete de Kylian Mbappé y otro tanto de Ousmane Dembélé, el conjunto europeo llegó a seis puntos, aseguró su clasificación a los 16avos de final y quedó como líder de su zona.

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El equipo dirigido por Didier Deschamps volvió a mostrar su jerarquía y resolvió el encuentro con autoridad. La apertura del marcador llegó a los 14 minutos gracias a Mbappé, que armó una gran jugada individual tras asociarse con Michael Olise por la banda derecha y definió con un potente remate de zurda desde el borde del área.

Ese gol fue la diferencia con la que ambos equipos se fueron al descanso, aunque el entretiempo se extendió por una alerta de tormenta eléctrica que obligó a detener momentáneamente las actividades en el estadio.

Mbappé y Dembélé sellaron la clasificación francesa En la reanudación, Francia amplió rápidamente la ventaja luego de un insólito error defensivo de Irak. El zaguero Zid Tahseen y el arquero Ahmed Basil fallaron en la salida y le regalaron la pelota a Ousmane Dembélé, que asistió a Mbappé para que empujara el balón al arco vacío y marcara el 2-0.

Lejos de conformarse con la ventaja, el seleccionado francés mantuvo la intensidad ofensiva y encontró el tercer tanto a los 66 minutos. Esta vez fue Dembélé quien apareció dentro del área para sacar un potente remate cruzado y establecer el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, Francia alcanzó los seis puntos y se convirtió en uno de los primeros clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026, ratificando su condición de favorita al título. El próximo compromiso de los franceses será el 26 de junio ante Noruega, en el cierre de la fase de grupos. Ese mismo día, Irak buscará despedirse con una victoria cuando enfrente a Senegal.