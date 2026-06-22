La tajante frase de Kylian Mbappé sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: qué dijo

El capitán de Francia elogió al astro argentino por seguir marcando goles y habló sobre el desafío que tiene para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Mbappé habló de la competencia que tiene con Messi por ser el máximo goleador de los Mundiales

El delantero y capitán de la Selección de Francia , Kylian Mbappé , se rindió ante Lionel Messi en conferencia de prensa y aseguró que no le sorprendió el gran arranque del astro argentino en el Mundial 2026 : “Ya sabía que Messi iba a seguir marcando goles. Siempre lo hace”.

En la previa del partido entre Francia e Irak, que se jugará este lunes en Filadelfia, Mbappé fue consultado por la carrera con Messi por convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo y respondió con admiración hacia su ex compañero en el París Saint-Germain .

Consultado por la carrera para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Mbappé reconoció que Messi lleva la delantera gracias al triplete que marcó en el debut de la Selección argentina frente a Argelia, con el que alcanzó las 16 conquistas e igualó el récord del alemán Miroslav Klose. El atacante francés, autor de un doblete en el estreno ante Senegal, suma 14 tantos y todavía mantiene intactas sus aspiraciones de alcanzar esa marca.

Sin embargo, el capitán de Francia dejó en claro que su prioridad está lejos de las estadísticas individuales. "Mi objetivo es ayudar a Francia a ganar el Mundial. Si hago goles, mejor, porque eso ayuda al equipo", sostuvo durante la conferencia de prensa.

Mbappé también fue consultado por el eterno debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia y respondió sin entrar en comparaciones tajantes. "Messi es el mejor del mundo... junto con Cristiano Ronaldo", afirmó, al destacar la extraordinaria trayectoria que ambos construyeron durante más de una década y media en la élite del fútbol.

Las declaraciones del delantero del Real Madrid volvieron a instalar una discusión que atraviesa generaciones. Mientras Messi continúa ampliando su legado con la camiseta argentina y busca defender el título conseguido en Qatar 2022, Cristiano Ronaldo sigue siendo la gran referencia de Portugal y uno de los máximos goleadores de la historia del deporte.

“Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible”, afirmó el atacante del Real Madrid, que viene de convertir un doblete en el debut francés ante Senegal.

Messi, por su parte, tuvo un estreno soñado en el Mundial: marcó un hat-trick ante Argelia y llegó a los 16 goles en Copas del Mundo, cifra con la que igualó la histórica marca del alemán Miroslav Klose como máximo artillero del certamen.

Mbappé, que suma 14 tantos mundialistas tras su doblete en el debut de Francia, quedó a solo dos goles de Messi y Klose, aunque dejó en claro que su prioridad no pasa por los registros individuales: “Cuando marcas goles tienes más opciones de llegar lejos, y yo quiero ganar el Mundial”.

Además, el capitán francés no dudó al ubicar a Messi en la cima del fútbol mundial: “Está claro que Messi es el mejor del mundo, también Cristiano. Durante 16 años ha demostrado la calidad extraordinaria que tiene”.

En ese sentido, Mbappé remarcó que su objetivo es seguir respondiendo en los grandes escenarios: “Yo solo intento hacer lo que sé hacer: mostrar mi calidad en el mayor escenario posible y ayudar a mi selección”.

La frase del francés volvió a poner en primer plano el respeto deportivo entre dos figuras que protagonizaron la inolvidable final de Qatar 2022 y que ahora, en el Mundial 2026, comparten una nueva disputa simbólica: la pelea por quedar en lo más alto de la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo.