Nico Paz brilló ante Manchester United, hizo historia como Messi y los hinchas del Real Madrid exigen su regreso

El argentino marcó dos goles y dio una asistencia en la goleada 4-1 del Como por la Champions League. Su actuación reavivó el reclamo de los simpatizantes madridistas, que lo imaginan como una pieza clave del mediocampo y esperan que el club active su opción de recompra.

Nico Paz fue la figura y goleador del Como en el triunfo ante el Manchester United por la Champions. Su actuación provocó que los hinchas del Real Madrid pidan su regreso al club.

Nico Paz tuvo una noche consagratoria en la Champions League. Con dos goles y una asistencia, el argentino fue la gran figura de la goleada 4-1 del Como ante Manchester United y protagonizó una actuación que despertó comparaciones con Lionel Messi. Su rendimiento también reactivó un pedido que gana fuerza entre los hinchas del Real Madrid: que el club español haga valer su opción de recompra y lo lleve de regreso al Santiago Bernabéu.

A los 22 años, el futbolista de la Selección argentina se convirtió en el jugador albiceleste más joven desde Messi en participar directamente en tres goles

en un mismo partido de la máxima competición europea. El antecedente del capitán argentino se remontaba a abril de 2009, cuando fue determinante en el encuentro frente al Bayern Múnich.

El impacto de Paz se reflejó en el desarrollo del partido. Abrió el marcador con un zurdazo de gran calidad y volvió a ser decisivo en el segundo tiempo: asistió a Anastasios Douvikas para ampliar la ventaja y después completó su doblete con una acción individual, tras recuperar la pelota, avanzar varios metros y definir con precisión. Jacobo Ramón también convirtió para el conjunto italiano, mientras que Joshua Zirkzee descontó para los ingleses.

La victoria tuvo un valor especial para el Como, que continúa consolidando su proyecto bajo la conducción de Cesc Fàbregas. Para Paz, además, significó una confirmación de su crecimiento en el fútbol europeo, con continuidad, protagonismo y responsabilidades que no siempre tenía garantizadas en Madrid.

La gran actuación de Nico Paz en la goleada del Como ante Manchester United hizo que los hinchas del Real Madrid pidieran su vuelta. X

El Real Madrid, ante la posibilidad de recuperarlo

La actuación del argentino provocó una ola de comentarios en las redes sociales. Los simpatizantes del Real Madrid reclamaron que la institución vuelva a apostar por un jugador formado en sus divisiones inferiores y que ya había tenido la oportunidad de debutar en el primer equipo.

"Es como Modri o Kroos", escribió uno de los hinchas, en referencia a dos mediocampistas que marcaron una época en el club. Otros reclamaron que Paz tenga un lugar junto a Jude Bellingham y Arda Güler, mientras que algunos cuestionaron qué más necesita demostrar para regresar al equipo español.

El Real Madrid conserva una opción de recompra que le permitiría intentar recuperar al futbolista en 2027 por una cifra cercana a los 80 millones de euros. La posibilidad le otorga al club una herramienta para decidir sobre el futuro de un jugador cuyo valor deportivo y proyección internacional continúan creciendo.

Durante el último mercado de verano, Paz optó por permanecer en Italia para seguir desarrollándose y asegurarse minutos de juego. En el Como encontró un escenario favorable para explotar su talento y convertirse en una de las figuras del equipo.

Después de su exhibición ante Manchester United, el debate entre los madridistas volvió a instalarse: recuperar a una de las promesas surgidas de su cantera o permitir que continúe su evolución en Italia. Por ahora, no hay una decisión confirmada sobre su futuro, pero el argentino sumó argumentos dentro de la cancha.

"Ha sido una de las noches más bonitas de mi carrera. Todavía soy joven, pero nunca la olvidaré. Soñaba con jugar un partido de este tipo y esta noche hemos ido más allá. Es una noche histórica para todos los comaschi", expresó Paz después del encuentro.

A sus 22 años, el argentino atraviesa una etapa decisiva de su carrera. Su presente en Italia lo consolida como una alternativa para el futuro de la Selección argentina y, al mismo tiempo, vuelve a poner al Real Madrid frente a una decisión deportiva que podría marcar su próxima etapa en Europa.