Reviví 10 goles históricos de Lionel Messi en el día de su cumpleaños

En el día del 39° aniversario de su nacimiento, repasamos diez de los mejores goles del "10" a lo largo de su extensa y exitosa carrera.

Lionel Messi cumple 39 años este miércoles 24 de junio y el mundo del fútbol lo celebra. A pesar de su edad, y para sorpresa de todos, el capitán de la Selección Argentina está en uno de los mejores momentos de su carrera.

En plena Copa del Mundo 2026 , Messi se convirtió en el único máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18 tantos, además de liderar la tabla actual, con 5, en apenas dos partidos.

Con la "Albiceleste" ya clasificada a los 16avos de final tras la victoria ante Austria, el astro pasará su cumpleaños en Kansas City junto a su familia y sus compañeros de equipo.

En honor a su cumpleaños y al fútbol, revivimos 10 goles históricos de Lionel Messi a lo largo de su carrera.

1. Mundial Alemania 2006 — vs. Serbia y Montenegro (6-0)

El primer gol mundialista de Lionel Messi fue el 16 de junio de 2006 en Gelsenkirchen. Ingresó a falta de 29 minutos para el final y, a los 43 del segundo tiempo, definió tras una asistencia de Carlos Tevez para marcar el 6-0 definitivo de Argentina en su debut absoluto en una Copa del Mundo.

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2. El gol maradoniano en la Copa del Rey 2007 — Barcelona vs Getafe

Antes de cumplir los 20 años, Lionel Messi ya demostraba ser uno de los mejores jugadores del mundo y estar en otro nivel al convertir goles como este. En un partido por la Copa del Rey, el rosarino hizo que todo el Camp Nou se ponga de pie al marcar un golazo increíble, que resultó ser una réplica casi exacta al histórico gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial 1986. Se gambeteó a todo el equipo, incluído al arquero, y definió tirándose al piso.

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3. Final de la UEFA Champions League 2009 — Barcelona vs. Manchester United (2-0)

El 27 de mayo de 2009, en el Estadio Olímpico de Roma, Messi dejó una de las imágenes más recordadas de su carrera. A los 70 minutos, saltó como nunca y conectó de cabeza un centro de Xavi Hernández para superar a Edwin van der Sar con un cabezazo inolvidable. Así, selló el triunfo del Barcelona y conquistó su primera Champions League como figura del equipo.

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4. El gol de pecho a Estudiantes de La Plata en la final del Mundial de Clubes 2009

En el tiempo suplementario, Messi aprovechó un centro desde la derecha de Dani Alvez y apareció solo en el corazón del área de Estudiantes para empujar la pelota con el pecho y marcar el 2-1 definitivo. El recordado no sólo por la acción, sino por su festejo desmedido y alocado. Representó el primer título del mundo para el FC Barcelona.

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5. El gol y la camiseta en el Bernabéu — vs. Real Madrid (3-2)

El 23 de abril de 2017, Messi marcó uno de los tantos más icónicos de su carrera. En tiempo agregado, anotó el 3-2 definitivo para el Barcelona frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu y luego celebró mostrando su camiseta con el número 10 frente a las tribunas.

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6. El gol 600 de su carrera — FC Barcelona vs. Liverpool (3-0)

El 1° de mayo de 2019, Messi alcanzó los 600 goles con una definición inolvidable. A 35 metros del arco ejecutó un tiro libre que terminó en el ángulo y completó su doblete en la victoria del Barcelona ante Liverpool por la semifinal de la Liga de Campeones.

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7. Qatar 2022 — Gol y desahogo contra México en la fase de grupos

Luego de la derrota en el debut frente a Arabia Saudita, la Selección Argentina corría riesgo de quedar afuera en primera ronda de la Copa del Mundo. Por ello, debía ganarle sí o sí a México, pero el gol no llegaba y el drama aumentaba. Sin embargo, a los 70 minutos, tras un pase de Di María, Lionel pateó desde afuera del área y la clavo al lado del palo derecho. Fue una explosión y un desahogo para él y todos.

Embed - Golazo de Messi a México para abrir el partido | Argentina vs México | World Cup 2022 |

8. Qatar 2022 — Sus dos goles en la final Argentina vs. Francia

El 18 de diciembre de 2022, Messi abrió el marcador en la final del Mundial disputada en Doha. Lo hizo desde el punto penal a los 23 minutos del primer tiempo tras una infracción sobre Ángel Di María.

En esa misma final, Messi volvió a aparecer en el tiempo extra. A los 3 minutos del segundo suplementario empujó un rebote dentro del área y puso el 3-2 parcial antes del empate francés y la definición por penales.

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9. El gol 900 de su carrera — Inter Miami vs. Nashville SC

El 18 de marzo de 2026, Messi alcanzó otro hito al convertir el gol número 900 de su carrera. Fue con la camiseta del Inter Miami, tras definir de zurda dentro del área luego de una asistencia hacia atrás de Sergio Reguilón.

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10. Mundial 2026 — vs. Austria (1-0) para convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo

El 22 de junio de 2026, el "Día del Futbolista Argentino" en honor a Diego Maradona, Messi volvió a dejar su sello en una Copa del Mundo. Tras un penal desperdiciado, encontró revancha a los 38 minutos del primer tiempo con una definición de zurda luego de un pase atrás de Facundo Medina para darle el triunfo a Argentina. Con ese tanto superó definitivamente a Klose y se convirtió en el único goleador de los Mundiales.