Esperan entre 6 y 8 millones de toneladas menos de cosecha

…que, los anteriores son apenas algunos de los datos contenidos en el nuevo portal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (www.bolsadecereales.com) que fue presentado días atrás por el titular de la entidad, José Martins, y que presenta varias novedades como la posibilidad interactiva respecto a ítems como retenciones, precios, arrendamientos, etc., y la posibilidad de modelos móviles con los márgenes agrícolas por producto. Otro rubro de gran importancia para los productores es el completo panorama climático, con informes en video del especialista Eduardo Sierra, y pronósticos puntuales por zona y cultivo. Además, naturalmente, de todas las cotizaciones nacionales e internacionales, así como otros datos de gran significación como la evolución del Producto Bruto Agrícola, bioeconomía, etc. esenciales a la hora de la toma de decisión . Pero si los datos de producción son clave, no lo son menos los que hacen a las perspectivas políticas y económicas que tuvieron gran movimiento también esta semana, con una nueva presentación del CAA (Consejo Agroindustrial Argentino), ahora al Gobernador de Córdoba, Miguel Schiaretti, donde se destacó la propuesta que no considera subsidios del Estado, tiene efecto fiscal neutro, y contempla amortizaciones aceleradas, entre otros aspectos. A esto se sumó el nuevo Consejo para la Promoción de Exportaciones anunciado por el canciller Felipe Solá, que cuenta con la participación de casi 200 cámaras; mientras que la poderosa AEA (Asociación Empresaria Argentina), se reunió con la cúpula de la CGT a fin de acercar posiciones ante la crisis que enfrentan cantidad de empresas que cierran o recortan funciones, y los trabajos que se están perdiendo.