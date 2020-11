Se recuperó fuerte el ingreso de capitales a los emergentes en octubre

A pesar que octubre siempre está signado por los analistas como un mes malo para los mercados mundiales, no lo fue tanto para los emergentes que vieron, según el monitoreo del International Institute of Finance (IIF), un incremento del 139% en el flujo de capitales neto de no residentes. El rastreo de la entidad que representa a la banca y a fondos de inversión internacionales registra el mes pasado flujos de cartera a los mercados emergentes por u$s17.900 millones. Los ingresos de capitales fueron de u$s6.300 millones con destino a la renta variable y u$s11.700 millones al mercado de deuda. Se destaca en renta variable, China que registra entradas por u$s4.700 millones. Cabe señalar que en setiembre los emergentes habían atraído un flujo neto de u$s7.500 millones. De modo que con octubre se encadena un tercer mes consecutivo de recuperación.