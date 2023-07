La idea de una moneda BRICS no se anunciaría en el corto plazo

Sin embargo, días después el embajador de Sudáfrica ante los BRICS, Anil Sooklal, señaló que ese anuncio no se estaba planeando. Pero más allá de la discusión académica sobre una vuelta a una especie de patrón oro dentro del bloque BRICS, en el debate se coló la geopolítica y fue el gobierno indio quien jugó más fuerte, alineado con Washington que no quería escuchar hablar en el concierto mundial del fin del dólar como moneda global. Es más, fue Janet Yellen, la Secretaria del Tesoro de EE.UU., quien ni lerda ni perezosa salió, defensivamente, a considerar que esta supuesta movida de los BRICS no tendría impacto en el reinado mundial del dólar.