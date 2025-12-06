Lanzan una nueva tecnología de análisis que redefine el control de calidad en gas natural y biogás

El nuevo Sensi+ NG suma medición de oxígeno y permite controlar en tiempo real cuatro contaminantes críticos en un solo equipo, mejorando seguridad y eficiencia en la industria del gas.

La integración de cuatro mediciones críticas en un solo equipo convierte al Sensi+ NG en una herramienta estratégica.

ABB , líder global en electrificación, automatización y digitalización industrial, lanzó Sensi+ NG , la nueva generación de su analizador de contaminantes gaseosos orientado a las industrias del gas natural y el biogás . El dispositivo incorpora ahora la medición de oxígeno (O) , sumándose a las funciones ya disponibles para detectar sulfuro de hidrógeno (HS) , vapor de agua (HO) y dióxido de carbono (CO) .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta actualización, el equipo se posiciona como una solución 4 en 1 , capaz de reemplazar varios instrumentos independientes y optimizar costos, espacio e integración operativa.

El Sensi+ NG llega en un momento donde la trazabilidad de la calidad del gas es más crítica que nunca. La expansión del biogás y el biometano —particularmente en América Latina y Europa- está impulsando la necesidad de tecnologías que permitan medir contaminantes con precisión en tiempo real antes de su inyección en las redes.

Los operadores, tanto en gas natural como en biogás, deben cumplir estándares más estrictos para evitar riesgos de corrosión, daños en infraestructura o fallas de seguridad asociadas a impurezas en los ductos.

En este contexto, Stefan Parmentier , director global de Producto de la división Measurement & Analytics de ABB , destacó: “La solución original ya había revolucionado el mercado por su capacidad de analizar múltiples gases con un solo dispositivo. La versión Sensi+ NG da un paso más al ampliar la medición de contaminantes críticos, garantizando continuidad operativa, seguridad de activos y mayor eficiencia en instalaciones industriales”.

Tecnología OA-ICOS: rapidez, estabilidad y mínima intervención

El Sensi+ NG utiliza la tecnología láser OA-ICOS™, desarrollada por ABB, que permite lecturas casi instantáneas con un nivel de confiabilidad que reduce la probabilidad de falsas alarmas y evita fallas en la detección de eventos de alteración.

La incorporación de medición de oxígeno agrega valor al proceso operativo, ya que permite identificar tempranamente filtraciones o cambios en la composición del gas, indicadores clave para garantizar seguridad y cumplimiento normativo.

Además, su diseño minimiza requerimientos de mantenimiento: no requiere consumibles, evita calibraciones frecuentes y reduce al mínimo las intervenciones técnicas.

Esto representa un diferencial para instalaciones de biogás ubicadas en entornos rurales o aislados, donde la logística puede ser un desafío.

Gasoducto ABB busca acompañar la evolución del sector con tecnologías que reduzcan riesgos operativos y aumenten la confiabilidad en plantas. ABB

Biogás y biometano: un mercado global en expansión

El lanzamiento del Sensi+ NG se enmarca en la aceleración global del mercado del biogás y el biometano, impulsada por políticas de transición energética, incentivos climáticos y la búsqueda de independencia energética.

Según proyecciones de organismos internacionales, la capacidad de biogás y biometano crecerá de forma sostenida en los próximos años, con fuertes inversiones en plantas de tratamiento de residuos agroindustriales, rellenos sanitarios y operaciones descentralizadas de generación renovable.

En América Latina, países como Brasil, Argentina, México y Chile están ampliando proyectos asociados al aprovechamiento energético de residuos orgánicos, lo que exige mejorar la calidad del gas para cumplir estándares internacionales al momento de conectarse a redes o abastecer industrias.

En este escenario, ABB busca acompañar la evolución del sector con tecnologías que reduzcan riesgos operativos y aumenten la confiabilidad en plantas que trabajan con materias primas variables y condiciones ambientales extremas.

Una herramienta estratégica para garantizar calidad y continuidad

La integración de cuatro mediciones críticas en un solo equipo convierte al Sensi+ NG en una herramienta estratégica para operadores que buscan eficiencia operativa, reducción de costos y mayor seguridad en sus instalaciones.

ABB enfatiza que el nuevo dispositivo está pensado para acompañar la transición hacia sistemas energéticos más limpios, donde la calidad del gas -y su monitoreo permanente- se vuelve un eslabón esencial en la cadena de valor.

“Nuestro objetivo es ofrecer soluciones robustas que permitan maximizar el tiempo de actividad y proteger la infraestructura industrial. Sensi+ NG refleja esa visión y la necesidad de tecnologías más inteligentes en un mercado energético en transición”, señaló Parmentier.