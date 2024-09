"Yo no quiero desmoralizarlo, pero buena suerte silenciando a un argentino”, bromeó Buenafuente quién se ganó las primeras risas y aplausos de los presentes. Tras esto, el cómico continuó lanzando críticas contra el máximo mandatario argentino: "Milei es otro de esos políticos que se ha apoderado de la palabra libertad y la ha despojado de todo significado, como hemos hecho aquí con ‘bro’, por ejemplo".

Luego de la introducción, fue el turno de Romero de tomar la posta. El segundo presentador detalló que la jornada en conmemoración de la industria cultural argentina será el 24 de septiembre, tendrá lugar en las escaleras del Auditorio Kursaal y contará con la participación del director del festival, José Luis Rebordinos.

Anteriormente, Rebordinos ya había esbozado su propia crítica contra el líder libertario cuando aseguró que este estaba "destruyendo la cultura" y "acabando" con la industria local. “Sinceramente, la política del gobierno de Milei no puede ser más nefasta para la cultura en general y para el cine en particular. El año pasado, en esta época, había un montón de producciones argentinas en marcha. Este año no hay casi ninguna y el poco cine argentino que pudo sobrevivir es el que pagan las plataformas”, explicó el director.

Desde San Sebastián informaron que la jornada del 24 buscara atender "la situación excepcional que vive el cine argentino, de parálisis de proyectos y falta de apoyo por parte del Gobierno". Además, detallaron que esta jornada "se tratará de una edición especial de la iniciativa, un focus on en el que, con la participación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, además de a productoras, se invitará a cineastas y a periodistas”.

La crítica de Ricardo Darín contra el desguace del INCAA

Previo a lo sucedido en el festival de San Sebastián, otras voces de la cultura se expresaron en premiaciones contra las medidas de La Libertad Avanza en relación con la gestión de las industrias culturales en Argentina. Tal es el caso del actor Ricardo Darín que, en su breve discurso en los Premios Sur, sentó su posición sobre el momento que vive el cine argentino,

“Nuestra actividad y la cultura en general están atravesando un momento de crisis, que yo sé el tiempo se va a encargar de corregir. El tiempo y nosotros, eso espero. De la mano de cierto desdén hacia nuestro trabajo, anda flotando la idea descabellada de que la cultura general no merece ni necesita incentivos y aportes estructurales", explicó en el inicio Darín.

Luego, el reconocido actor argentino detalló: "Es raro, porque nuestra gente se ganó la admiración del mundo entero a fuerza de talento. Ese valor agregado que de todas partes del mundo vengan a realizar sus producciones acá. No hace falta recordar que nuestra actividad genera miles de trabajos y divisas, tan importantes en estos momentos”.

“Estamos seguros de que se puede gestionar mejor, con idoneidad y transparencia. El arte es uno de los grandes aportes a nuestra economía y como toda actividad económica necesita inversión. Esa misma inversión que provocó la excelencia en todos los rubros de la producción audiovisual argentina. Es una gran oportunidad, no la dejemos pasar. Tal vez sea la última. Menos cultura, menos arte, menos cine, menos educación, no es una buena ecuación a futuro. Eso ya lo vimos”, concluyó el actor, cuyas palabras fueron coronadas por una gran ovación.