Furia reveló qué hizo con el dinero que su hermana juntó para las votaciones de "Gran Hermano"

No cabe duda que Furia fue una de las participantes más polémicas del reality que finalizó el pasado 7 de julio con Bautista Mascia como su nuevo ganador. Esto le dio miles de seguidores como detractores en las redes sociales que, mientras estaba en la casa, eran manejadas por su hermana Coy .

Mientras el programa seguía al aire, la hermana recaudó dinero para las votaciones de las galas de eliminación a través de "Unificación Furioneta" que era aportado por los fanáticos de la jugadora. Hasta el momento, no se sabía el destino que tuvo el monto acumulado.

La respuesta de Furia en redes sociales

"Para que el público sepa, he recibido los fondos y ya realicé acciones benéficas con los mismos. Gracias a toda la gente que me ayudó", informó la doble de riesgo que se define como "Winner of GH 2024" en su perfil, aunque haya sido eliminada tres semanas antes de que terminara el programa.

tweet furia.jpeg Mensaje de Furia a sus seguidores sobre los fondos de Unificación Furioneta. x

Luego, continuó con un tema que le genera enojo y sobre el cual ya se había expresado en ocasiones anteriores: "Por otra parte, hubo mucha gente que hizo dinero bajo mi imagen mientras estuve aislada, usureros y otras unificaciones que no se acercaron ni a pedirme disculpas, gracias por robarme mi derecho de imagen y mi identidad", escribió.

La exjugadora ha recibido varias críticas tanto en los medios como en sus redes desde su salida de la casa. Por eso, aprovechó la ocasión para responder algunos cuestionamientos que le hicieron respecto al dinero: “Y demás está decir que ni yo, ni mi hermana jamás hemos pedido ni exigido un peso a nadie, todo lo que hicieron y ayudaron fue por fanatismo e incluso amor", explicó.

Tweet furia (2).jpeg Captura de pantalla x

"Por eso destaco y agradezco a todos los fans. Gracias siempre”, concluyó Furia, quien está organizando una juntada en el Obelisco para reunirse con su comunidad, "los furiosos". "Ya que ustedes iban por mi, es momento de ir por ustedes", anunció la mediática en otro posteo.