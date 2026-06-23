Prime Video incorporó a su catálogo una secuela del thriller de supervivencia, que no logró cumplir las expectativas durante su paso por las salas. La producción intenta encontrar una segunda oportunidad en el streaming, luego de una recaudación global cercana a los 44 millones de dólares, un resultado considerado insuficiente para una película de gran presupuesto.
La película postapocalíptica que busca instalarse en Prime Video
Una producción protagonizada por Gerard Butler, que fracasó en las grandes salas, pero intenta ingresar al mundo del streaming.
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La película se llama Greenland 2: Migration; retoma la historia iniciada en 2020 en su primera entrega y apuesta por una propuesta más ambiciosa desde el punto de vista visual. El director Ric Roman Waugh decidió ampliar la escala de la acción mediante un uso más intenso de efectos especiales digitales y escenarios de destrucción masiva.
El cambio de pantalla podría beneficiar a la producción, ya que muchos títulos encontraron una audiencia más amplia en las plataformas que en los complejos cinematográficos. Prime Video apuesta a que el film logre despertar el interés de los usuarios atraídos por las historias de supervivencia, acción y ciencia ficción. La película ya se encuentra disponible para todos los suscriptores del servicio.
De qué trata Greenland 2
La trama se desarrolla cinco años después del impacto del cometa, que devastó gran parte del planeta. La familia Garrity, que logró mantenerse a salvo en un refugio subterráneo, toma la decisión de abandonar el búnker, para iniciar un extenso recorrido por Europa. La misión consiste en encontrar un nuevo asentamiento donde sea posible reconstruir una vida, lejos de los peligros que aún persisten en el mundo exterior.
Su destino es una región de Francia donde circula el rumor de que el impacto del cometa dejó un área fértil y habitable, convertida en uno de los pocos lugares aptos para reconstruir la civilización. La trama retoma detalles de otras películas que tienen el mismo enfoque: la búsqueda de un futuro para la humanidad (al igual que la primera entrega).
A medida que avanzan en su travesía, los protagonistas deben enfrentar numerosos obstáculos. La escasez de alimentos, la falta de recursos básicos y los conflictos con otros grupos de sobrevivientes complican cada etapa del viaje. La historia combina acción, suspenso y drama familiar para mostrar las dificultades de quienes intentan comenzar de nuevo después de un desastre sin precedentes.
Trailer Greenland 2
Reparto de Greenland 2
- Gerard Butler como John Garrity
- Morena Baccarin como Allison Garrity
- Roman Griffin Davis como Nathan Garrity
- William Abadie como Denis Laurent
- Tommie Earl Jenkins como el general Sharpe
- Gordon Alexander como el teniente Blake
- Nathan Wiley como el mayor Green
- Peter Polycarpou como el doctor Haugen
- Alex Lanipekun
- Riley Watson
- Amber Rose Revah
- Sophie Thompson
- Trond Fausa Aurvåg
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