La película postapocalíptica que busca instalarse en Prime Video

Una propuesta centrada en la supervivencia y la exploración de un mundo transformado por la tragedia.

Prime Video incorporó a su catálogo una secuela del thriller de supervivencia, que no logró cumplir las expectativas durante su paso por las salas. La producción intenta encontrar una segunda oportunidad en el streaming, luego de una recaudación global cercana a los 44 millones de dólares, un resultado considerado insuficiente para una película de gran presupuesto.

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La película se llama Greenland 2: Migration; retoma la historia iniciada en 2020 en su primera entrega y apuesta por una propuesta más ambiciosa desde el punto de vista visual. El director Ric Roman Waugh decidió ampliar la escala de la acción mediante un uso más intenso de efectos especiales digitales y escenarios de destrucción masiva.

El cambio de pantalla podría beneficiar a la producción, ya que muchos títulos encontraron una audiencia más amplia en las plataformas que en los complejos cinematográficos. Prime Video apuesta a que el film logre despertar el interés de los usuarios atraídos por las historias de supervivencia, acción y ciencia ficción. La película ya se encuentra disponible para todos los suscriptores del servicio.

b89b14067721c62ecd0a948d4cb7ae2a30ffdc2adfcbb3d1db523d79f485d241 De qué trata Greenland 2 La trama se desarrolla cinco años después del impacto del cometa, que devastó gran parte del planeta. La familia Garrity, que logró mantenerse a salvo en un refugio subterráneo, toma la decisión de abandonar el búnker, para iniciar un extenso recorrido por Europa. La misión consiste en encontrar un nuevo asentamiento donde sea posible reconstruir una vida, lejos de los peligros que aún persisten en el mundo exterior.

Su destino es una región de Francia donde circula el rumor de que el impacto del cometa dejó un área fértil y habitable, convertida en uno de los pocos lugares aptos para reconstruir la civilización. La trama retoma detalles de otras películas que tienen el mismo enfoque: la búsqueda de un futuro para la humanidad (al igual que la primera entrega).

A medida que avanzan en su travesía, los protagonistas deben enfrentar numerosos obstáculos. La escasez de alimentos, la falta de recursos básicos y los conflictos con otros grupos de sobrevivientes complican cada etapa del viaje. La historia combina acción, suspenso y drama familiar para mostrar las dificultades de quienes intentan comenzar de nuevo después de un desastre sin precedentes. Trailer Greenland 2 Embed - Greenland | Official Trailer [HD] | On Demand Everywhere December 18th Reparto de Greenland 2 Gerard Butler como John Garrity

Morena Baccarin como Allison Garrity

Roman Griffin Davis como Nathan Garrity

William Abadie como Denis Laurent

Tommie Earl Jenkins como el general Sharpe

Gordon Alexander como el teniente Blake

Nathan Wiley como el mayor Green

Peter Polycarpou como el doctor Haugen

Alex Lanipekun

Riley Watson

Amber Rose Revah

Sophie Thompson

Trond Fausa Aurvåg