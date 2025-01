The Edge reveló que "muy pronto" habrá nueva música de U2

The Edge ha insinuado que nuevo material musical de U2 llegará “muy pronto” y que la banda está buscando organizar algunos shows en vivo.

El guitarrista dio una actualización sobre la nueva música de la banda durante una entrevista reciente en el podcast Sodajerker on Songwriting , y confirmó que un nuevo sencillo podría lanzarse inminentemente.

“ Es posible que pronto saquemos una nueva canción, de la que oiréis hablar. No puedo decir nada más. Estamos en un gran momento creativo”, afirmó.

“Me engañé a mí mismo. Pensé: 'Bueno, esto es para el álbum en solitario de The Edge, así que no puedo dejar estas cosas a medias. No tiene que tener letras terminadas, pero tiene que tener una estructura sólida. Y creo que esa disciplina adicional ha sido muy útil'”, dijo.

“He estado trabajando en mucho material y ahora que estamos haciendo algunas sesiones de U2 con ese material, parece que está dando sus frutos”, continuó The Edge. “Aún podríamos terminar cambiándolo mucho, pero no vamos a perder el tiempo en una idea que nunca iba a funcionar”.

La última nueva música que U2 compartió llegó en 2023 en forma de sencillo independiente "Atomic City". Sin embargo, el año pasado compartieron material inédito que se grabó en 2004. Se trató de una canción llamada "Happiness" que surgió por primera vez durante las sesiones del álbum de 2004 de la banda "How To Dismantle An Atomic Bomb".

U2 y la posibilidad de salir de gira en 2025

Más tarde en la reciente entrevista, The Edge dijo que la banda estaba ansiosa por embarcarse en más shows en vivo luego de completar su gran residencia "U2:UV Achtung Baby Live at Sphere" en Las Vegas Sphere .

“Esperamos poder hacer algunos shows”, dijo. “Hicimos una gira por Las Vegas, que fue fantástica, pero no pudimos ver mucho del mundo. Estamos ansiosos por conectarnos con nuestros fanáticos donde viven, en lugar de que ellos tengan que venir a nosotros”.