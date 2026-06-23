Vacaciones de invierno: teatro, música y magia, los grandes protagonistas de la cartelera familiar

En el CTBA se estrenan “Remigio Verdiales, un carpincho", en el Teatro Sarmiento y “Manuelita, mi casa es el mundo”, en el Regio. Vuelve “La plaza de los chicos” y se estrena "Maravillosa Alicia" en el Botánico.

El 18 de julio comienzan las vacaciones de invierno y las familias piensan que propuestas elegir. Aquí una guía con parte de lo que ofrece la abundante cartelera teatral y musical porteña.

Además de musicales que ya están en cartel como “Charlie y la fábrica de chocolate”, “Billy Elliot” o “Anastasia”, se estrena el 2 de julio “Maravillosa Alicia”, en el Jardín Botánico de Buenos Aires "Carlos Thays", que podrá visitarse todos los días desde las 18 y es una experiencia inmersiva de gran escala inspirada en del universo de Lewis Carroll que transforma el Jardín Botánico a través de doce instalaciones que combina arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva. En el recorrido nocturno el público no solo observa la historia sino que puede atravesarla, jugarla y protagonizarla.

Desde Uruguay llega el multipremiado Kolectivo Romanelli que presenta por únicas diez funciones en el Paseo La Plaza su nuevo espectáculo “KI, el lugar de las criaturas”, que combina criaturas fantásticas, humor y emoción, invitando al público a descubrir un universo donde la naturaleza cobra vida. Un gigante de cinco metros de altura, muñecas voladoras y sorprendentes criaturas construyen este universo visual.

Vuelve “Magia Mashup, sesión III” al Paseo La Plaza que ofrece una combinación de magia moderna, humor, música en vivo y participación del público. Abril sorprende con su magia interactiva y tecnológica, el Mago Merpin desata su humor irreverente y sus situaciones inesperadas; Dolly Kent aporta toda la elegancia, el glamour y la magia musical que la caracterizan. Tres estilos diferentes musicalizados por el DJ Pinche Cabrón.

En el CTBA se estrena “Remigio Verdiales, un carpincho" , una pieza sin héroes clásicos, pero con la certeza de que la comprensión todavía es posible, con dramaturgia, letras y dirección de Pablo Gorlero para el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín (dirigido por Adelaida Mangani ). Se presentará sábados y domingos a las 15 en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715).

El otro lanzamiento del CTBA es “Manuelita, mi casa es el mundo” con dramaturgia, letras y dirección de Chacho Garabal, en una una versión con mirada contemporánea del universo de la heroica tortuga que se animó a dejar su hogar para salir a conocer el mundo. Se presentará sábados y domingos a las 15 en el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056).

Vuelve “La plaza de los chicos” con diversas obras que se presentan en el marco del festival en las salas Neruda y Picasso del Paseo La Plaza. Además de los arriba mencionados se destacan “Los raviolis” con Piyama Party, reconocido con el Premio Konex 2025 a la música infantil. Se trata de una experiencia musical sobre una pareja disfruta de la paz del hogar cuando sus cuatro hijos que estaban por pasar la noche en casa de la abuela quieren volver. Del miércoles 22 de julio al domingo 2 de agosto.

También estará “Soy Muni” con sus bailarines y canciones, como “Días de la semana”, “Invierno o verano” y “En el fondo del mar” entre otras, el domingo 26 de julio a las 15. En las salas chicas se ofrecen obras diarias casi siempre inspiradas en clásicos como “Pinocho: aventuras de un muñeco”, “Una familia casi normal”, “Una gran aventura nevada”, “A navegar piratas” y otras. También habrá talleres y biblioteca.

Siguen las funciones de “Cuando dejé de volar”, escrito y dirigido por Gorlero, que en clave de musical invita a un viaje emocional hacia el reencuentro con la infancia. A través de una puesta que combina actores, música en vivo y una delicada manipulación de títeres, la obra explora el poder de la imaginación y la importancia de reconciliarse con uno mismo. En el Centro Cultural de la Cooperación, los sábados a las 18, con actuación de Jerónimo Dodds y elenco.

El 12 de julio se estrena “Tarzán, el musical”, que cuenta con más de 16 artistas en escena, acrobacias y música original, centrando su narrativa en el amor maternal y el respeto por la naturaleza. En el Teatro Multiescena, en vacaciones todos los días a las 17:30.

El grupo santafesino “Canticuénticos” se presentará de jueves a domingo a las 14 h en El Nacional en tanto recorrerá también distintos escenarios con presentaciones especiales en San Isidro (21/07), Banfield (22/07), La Plata (28/07) e Ituzaingó (29/07). Ganadores de dos Premios Gardel por Mejor Álbum Infantil y reconocidos con el Premio Konex de Platino 2025, Canticuénticos continúa construyendo una obra que trasciende el entretenimiento y se consolida como una referencia imprescindible para las infancias y sus familias.