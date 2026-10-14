Los futuros de Wall Street avanzan a la espera de la inflación de EEUU y el petróleo retoma las subas

Las acciones estadounidenses suben ligeramente mientras los operadores mantenían la cautela ante el próximo dato de inflación de EEUU y una intensa agenda de eventos corporativos que abarca desde la inteligencia artificial hasta el sector bancario.

El mercado aguarda el dato de inflación de Estados Unidos, clave para la dirección de las acciones y bonos, en una jornada marcada por la volatilidad del crudo.

Las bolsas mundiales suben este miércoles - cortando las bajas de ayer- , impulsadas por la estabilización de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial y de los bonos gubernamentales, mientras los inversores mantenían la volatilidad al mínimo a la espera de los datos de inflación de EEUU que se publicarían más tarde este mismo día.

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No obstante, el sentimiento del mercado se mantuvo cauteloso ante el aumento de los precios del petróleo tras los ataques a dos buques en el estrecho de Ormuz , lo que incrementa el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro de energía global.

Los futuros del crudo Brent , que se sitúan cerca de sus niveles más altos en casi dos semanas , registraban un alza cercana al 0,44% en la jornada, cotizando a u$s106,5 por barril.

Los bonos gubernamentales también experimentaron cierto alivio tras varias semanas de ventas casi ininterrumpidas. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años —referencia del mercado— descendió 2 puntos básicos hasta el 5,2%, acercándose a su nivel más bajo en dos semanas.

Por su parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 30 años también cayó 2 puntos básicos, situándose en el 5,58% y encaminándose a su cuarta jornada consecutiva de descensos, la racha más larga de este tipo desde junio .

Acciones y bonos gubernamentales muestran leve alza mientras inversores esperan el IPC de septiembre, con la mirada puesta en la evolución del petróleo tras incidentes en Medio Oriente. Depositphotos

Las claves de Wall Street en la jornada

Los inversores aguardan la publicación este miércoles del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a septiembre, que se prevé haya registrado un aumento debido a la fortaleza de los costos de la energía y otras materias primas el mes pasado.

Los economistas estimaron que la inflación general se aceleró hasta una tasa anual del 3,6% en septiembre debido al repunte de los precios de la energía, mientras que el IPC subyacente aumentó un 0,2% en términos mensuales.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,15%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,32% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,57%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,62% y el CAC francés acompaña con 0,69%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,33%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,13%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,89%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,44% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,10%.