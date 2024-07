Boca + Arte, la muestra que transmite el sentimiento xeneize, llegó a La Bombonera

"Esta exposición surge de estar scrolleando con mi celular y ver que mi algoritmo me ofrecía obras de artistas hinchas de Boca que tienen sus trabajos en el mundo digital, pero no estaban en un formato tangible. Entonces, me contacté con ellos para pasar sus creaciones de lo digital a lo físico y darle vida a un museo bien bostero”, explicó la creadora de la exposición, Camila Rabinovich.