Día de la Memoria: qué pasó el 24 de marzo de 1976

Se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado que desembocó en la última dictadura civico-militar argentina.

Este martes 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esa fecha se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 , que dio inicio a la dictadura cívico-militar. Al día de hoy, 50 años después , el país sufre las consecuencias de lo que fueron los años más oscuros de la historia argentina. Al día de hoy, el pueblo exige memoria, verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos .

El autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" llevó a cabo un programa económico neoliberal que desindustrializó al país. Así, lo llevó la deuda externa de 8 mil a 45 mil millones de dólares. Hoy, el gobierno nacional implementa medidas económicas similares a las de entonces.

Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976. La junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. Juntos destituyeron a todos los gobernadores, cerraron el Congreso e intervinieron todos los sindicatos.

Desde entonces, la represión, persecución y tortura fueron el ABC del gobierno de facto. Con más de 300 centros clandestinos de detención y tortura , Argentina tuvo más de 30 mil desaparecidos. Al día de hoy, hay juicios abiertos y personas desaparecidas.

La fecha en la que se lleva a cabo el feriado para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue establecida en 2002 por la Ley 25.633. El artículo 1º establece: "Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976".

A 50 años del golpe, el país se moviliza con marchas, vigilias y actos

Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976, organizaciones de derechos humanos, espacios políticos y agrupaciones sociales convocan a una amplia jornada de movilización en todo el país por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La Plaza de Mayo será el epicentro en Buenos Aires, pero también habrá actividades masivas en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. La agenda incluye marchas, festivales, actos culturales y vigilias, en una jornada marcada por el reclamo de justicia, la memoria activa y el contexto político actual.

El plan económico de 1976 que cambió la Argentina

El 2 de abril de 1976, el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, bajo el gobierno de facto encabezado por Jorge Rafael Videla, presentó un programa que marcó un quiebre estructural en la economía argentina. En un contexto de crisis interna, alta inflación y desorden macroeconómico heredado del “Rodrigazo”, el plan impulsó una profunda transformación basada en la desregulación, la apertura comercial y financiera, y la reducción del rol del Estado.

El eje central fue la liberalización de la economía: eliminación de controles de precios y cambios, apertura a las importaciones, incentivo a las exportaciones y libertad para las inversiones extranjeras. A esto se sumó una reforma financiera que modificó de raíz el sistema bancario, promoviendo la competencia y facilitando el ingreso de capitales especulativos. La política también incluyó tasas de interés libres, menor intervención estatal y un esquema gradual de estabilización inflacionaria.

martinez de hoz El 2 de abril de 1976, el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, bajo el gobierno de facto encabezado por Jorge Rafael Videla, presentó un programa que marcó un quiebre estructural en la economía argentina. Telam

El programa se apoyó en ideas económicas que ganaban terreno a nivel global, con influencias de corrientes liberales promovidas por economistas como Milton Friedman y Friedrich Hayek, en un escenario internacional marcado por la crisis del petróleo y la estanflación. Sin embargo, el modelo derivó en un fuerte endeudamiento, atraso cambiario y una creciente fragilidad del aparato productivo, especialmente industrial.

Si bien el plan buscaba modernizar la economía y sentar las bases para el crecimiento, sus resultados fueron objeto de debate: para algunos, implicó un cambio de mentalidad hacia el mercado; para otros, dejó secuelas profundas en la estructura económica y social del país.