Elevan la alerta por actividad en un volcán cercano a Neuquén tras explosiones y emisión de cenizas

Las alarmas se encendieron en la región de Ñuble. El Segemar y el Sernageomin libraron la advertencia.

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán , ubicado en la región chilena del Ñuble y próximo a la frontera con Neuquén , registró en las últimas horas una serie de explosiones menores y emisiones de material volcánico que llevaron a las autoridades de ambos países a elevar el nivel de alerta técnica a color amarillo.

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La decisión fue adoptada por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) luego de detectar un aumento sostenido de la actividad interna y superficial del macizo, considerado uno de los volcanes más activos del territorio chileno.

Durante la mañana del último reporte se registraron al menos cinco pulsos de material piroclástico y explosiones de ceniza provenientes del cráter activo Nicanor , con columnas eruptivas que alcanzaron hasta 200 metros de altura .

Los organismos técnicos señalaron que los indicadores actuales muestran niveles de actividad superiores a los habituales y explicaron que el fenómeno estaría relacionado con el ingreso de nuevo material magmático bajo el subcomplejo Las Termas .

El volcán chileno Chaitén entró en erupción a principios del mes pasado y ocasionó una lluvia de cenizas

Aumento de la actividad volcánica

Los estudios realizados por especialistas detectaron un incremento en la sismicidad vinculada tanto al movimiento de fluidos internos como al fracturamiento de roca dentro del sistema volcánico.

Este comportamiento llevó a los expertos a reforzar el monitoreo permanente sobre el complejo, que entre 2015 y 2022 atravesó un importante ciclo eruptivo con episodios que llegaron a afectar localidades argentinas mediante la dispersión de ceniza volcánica.

A pesar del cambio de alerta, las autoridades de Defensa Civil de Neuquén transmitieron tranquilidad y descartaron riesgos inmediatos para las poblaciones argentinas cercanas a la cordillera.

Según explicaron, no existe actualmente ninguna amenaza directa para el territorio nacional ni se registraron afectaciones derivadas de la actividad del volcán.

Vigilancia permanente en la frontera

La provincia de Neuquén cuenta con sistemas de monitoreo volcánico que funcionan durante las 24 horas y permiten realizar un seguimiento constante de los volcanes ubicados sobre la cordillera de los Andes.

En este caso, la vigilancia se concentra especialmente sobre las localidades situadas entre 50 y 100 kilómetros del complejo volcánico, entre ellas Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que hasta el momento no se detectó presencia de ceniza volcánica en suspensión sobre la frontera argentino-chilena. Por esa razón, ninguna población argentina se encuentra afectada por el fenómeno.

Asimismo, el Segemar mantiene coordinación permanente con el observatorio volcánico chileno y trabaja junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) dentro del marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Alerta preventiva en Chile

Mientras tanto, las autoridades chilenas reforzaron las medidas de prevención alrededor del volcán. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco, ubicadas en las cercanías del complejo.

Además, se delimitó una zona de potencial peligro de un kilómetro de radio alrededor del cráter activo y se advirtió a toda la población.

Por el momento no existen órdenes de evacuación ni restricciones masivas de acceso, aunque los especialistas advirtieron que podrían registrarse nuevas explosiones de baja magnitud que afecten el entorno inmediato.

Antecedentes recientes y riesgos asociados

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán ocupa el puesto número diez en el Ranking de Riesgo Volcánico de Chile y figura entre los sistemas más monitoreados de la región.

Desde finales de febrero, las estaciones instaladas por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) detectaron un incremento progresivo de la actividad sísmica asociada a la circulación de fluidos en el interior del volcán.

Los especialistas consideran probable la ocurrencia de nuevas explosiones de baja intensidad dentro de la zona próxima al cráter.

“Debido a esto, y considerando los antecedentes de actividad superficial del último ciclo eruptivo de este volcán, entre los años 2015 y 2022, es esperable la ocurrencia de explosiones de baja magnitud a nivel del cráter activo que afecten el entorno inmediato en un radio de 1 km, completamente en territorio chileno. Los peligros asociados a este tipo de actividad consisten en eyección de piroclastos balísticos, emisión de ceniza y gases volcánicos. No obstante, no se descarta la dispersión de ceniza a distancias mayores”, advirtieron desde el Segemar.

Las autoridades recomendaron seguir únicamente la información difundida por organismos oficiales para evitar versiones falsas o interpretaciones erróneas sobre la evolución de la actividad volcánica.