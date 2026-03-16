La querella pidió 15 años de prisión para Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo + Seguir en









El proceso a cargo del Tribunal N°14 entra en su recta final. El abogado de la familia de Melchor Rodrigo solicitó que sea condenado por el delito de “estrago doloso seguido de muerte agravado”.

El abogado Alejandro Drago pidió la pena de 15 años de prisión para Felipe Pettinato.

El proceso judicial contra Felipe Pettinato entra en su etapa decisiva. Desde el mes pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°14 desarrolla de forma virtual las audiencias para determinar las responsabilidades en el incendio del 16 de mayo de 2022, donde falleció el neurólogo Melchor Rodrigo en un departamento de Belgrano. Luego de su exposición, el abogado Alejandro Drago pidió la pena de 15 años de prisión por el delito de “estrago doloso seguido de muerte agravado”.

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Durante la audiencia, el abogado expresó: “Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente”. A lo que agregó, “Sabía lo que provocaba, y lo siguió haciendo con indiferencia. Esto no fue un accidente, es un fuego prendido sobre las piernas de Melchor Rodrigo”.

El abogado explicó que, Pettinato "salió corriendo, no brindó ayuda. El vecino colaboró más en intentar apagar el fuego que el propio Pettinato. No atinó a sacar a Melchor o intentar arrastrarlo. Lo podía haber agarrado de la ropa, de algún lado, pero no lo hizo. Tampoco llamó al 911″.

Luego del hecho, “Pettinato no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima. No hubo un llamado, ni una explicación. Hubiera sido bueno que pase por la familia, que pida perdón. Nada de eso pasó”, sostuvo.

La querella puso el foco en la pericia de los bomberos de la Policía de la Ciudad, que descartó la versión de Pettinato sobre una colilla de cigarrillo como causa del fuego. “El estudio dice, textual, que se usó un elemento ígneo capaz de iniciar llama libre, como un encendedor o un fósforo, potenciados con un aerosol”, detalló Drago.

Sobre la calificación, el abogado afirmó: “Hubo un dolo. Todos sabemos, desde chiquitos, que el fuego es peligroso. No solo prendió fuego, lo aceleró con algún combustible y descartó los fósforos”. Indencio Felipe Pettinato.jpg Las imágenes que muestran cómo quedó el departamento de Felipe Pettinato tras el incendio. Juicio contra Felipe Pettinato Felipe Pettinato está acusado de haber provocado el fuego, donde la calificación de la causa en su contra es la de "estrago doloso seguido de muerte". Este lunes, la querella del caso, integrado por tres abogados, hizo su pedido de pena ante el Tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle. Hasta el momento, Felipe Pettinato se negó a declarar y tampoco quiso ver las fotos del cadáver de Rodrigo durante la audiencia del lunes pasado. Su defensa no hizo planteos especiales durante las cuatro audiencias realizadas hasta ahora. La audiencia concluyó poco antes de las 12. El juicio continuará el lunes 30 de marzo con el alegato del fiscal acusador Fernando Klappenbach.

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