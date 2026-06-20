Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes y cuándo cobrarán hasta $363.000 en junio 2026

La asistencia económica alcanza a trabajadores registrados y constituye uno de los beneficios incluidos dentro del esquema de pagos mensual del organismo.

Las personas que tienen 45 años o más al momento de quedar desempleadas pueden acceder a una extensión automática de seis meses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa con el calendario de pagos de junio mientras miles de beneficiarios esperan la acreditación de distintas prestaciones sociales. Entre ellas se encuentra la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal y cumplen con las condiciones establecidas por el organismo .

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El programa forma parte de las herramientas de protección social administradas por ANSES y cuenta con un cronograma específico, definido según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Cada grupo accede al cobro en fechas diferentes para ordenar la distribución de los fondos. La prestación también se actualiza de acuerdo con los parámetros vigentes del sistema previsional . Los montos varían según la situación laboral previa de cada beneficiario y las condiciones contempladas dentro de la normativa correspondiente.

ANSES informó las fechas de acreditación de la Prestación por Desempleo correspondiente al Plan 1 para junio de 2026. Los depósitos se distribuyen de manera escalonada según la finalización del DNI de cada titular. El calendario establece jornadas diferenciadas para cada grupo de beneficiarios, con el objetivo de ordenar las acreditaciones durante el período de pago.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

documentos terminados en 0 y 1: 19 de junio

documentos terminados en 2 y 3: 22 de junio

documentos terminados en 4 y 5: 23 de junio

documentos terminados en 6 y 7: 24 de junio

documentos terminados en 8 y 9: 25 de junio

Los titulares pueden verificar la fecha exacta de cobro a través de los canales habilitados por ANSES. Cada acreditación se realiza en la cuenta bancaria asociada al beneficio. La organización por terminación de documento permite distribuir los pagos durante varias jornadas consecutivas y evita la concentración de operaciones en una única fecha.

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Cuáles son los requisitos de ANSES para acceder al monto máximo en junio

Para acceder a la Prestación por Desempleo, es necesario haber quedado desempleado por causas no imputables al trabajador y presentar la documentación que respalde la finalización de la relación laboral. Además, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o al vencimiento del contrato.

En el caso de los trabajadores permanentes, uno de los requisitos centrales es acreditar al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores a la desvinculación laboral. También será necesario presentar el DNI y la documentación correspondiente, como el telegrama de despido, la carta documento, la notificación del empleador o el contrato vencido, según cada situación.

Para cobrar el monto máximo de $363.000 en junio, ANSES toma como referencia el 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, el importe definitivo depende de los aportes registrados y de los límites establecidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que cada prestación se liquida de manera individual. Durante el período en que se percibe el beneficio, el trabajador conserva la cobertura de obra social, continúa recibiendo las asignaciones familiares que correspondan y los meses cobrados computan como aportes para la jubilación.

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Paso a paso: cómo solicitar la prestación online a través de Mi ANSES

Quienes deseen realizar el trámite de forma virtual pueden gestionarlo desde la plataforma Mi ANSES, siguiendo estos pasos: