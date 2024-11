Se entregó Ricardo Jaime, condenado como responsable de la tragedia de Once

Ricardo Jaime , ex secretario de Transporte durante la gestión de Cristina Kirchner , se entregó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para comenzar a cumplir su condena . La misma es de seis años de prisión .

La sentencia se debe a la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando Jaime era el funcionario encargado de la administración de los trenes .

Es que el ex funcionario ya pasó siete años preso por diferentes causas de corrupción , entre ellas la de la colisión de trenes en Once, pero recibió la excarcelación por motivos de salud, luego de cumplir aproximadamente dos años de pena.

No obstante, el Tribunal dispuso realizar el cómputo para determinar cuánto le resta pasar en la cárcel, para formalizar la totalidad de la sentencia. Además, Jaime se entregó pese a que el Tribunal analiza un pedido de prisión domiciliaria por las mismas razones sanitarias que presentó su defensa.

tragedia de once.jfif El el 2024 se cumplieron 12 años de la tragedia de Once. Archivo

La excarcelación de Ricardo Jaime

El tribunal consideró que la condena de ocho años que pesaba sobre Jaime "ya no es ejecutable", pero el exfuncionario seguirá detenido porque tiene prisión preventiva en la llamada "causa de los cuadernos de la corrupción" y en otra sobre enriquecimiento ilícito.

La noticia se conoció en la semana en que la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas aplicadas al exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, a los empresarios Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano y al maquinista Marcos Córdoba, entre otros.

Sin embargo, envió el expediente de Jaime de vuelta a la Cámara de Casación para que defina sobre la condena, en busca de un doble conforme.

Ante el pedido de la Corte de que se dicte un nuevo fallo, el Tribunal Oral Federal 2 había entendido que "la condena ya no era ejecutable" y concedió así la libertad para el exfuncionario que hasta allí permanecía detenido en el penal de Ezeiza.

La Tragedia de Once

El accidente ferroviario conocido como la Tragedia de Once ocurrió en la mañana del miércoles 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento que estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, con un saldo de 52 personas fallecidas, entre ellas, una mujer embarazada.

En 2013, se elevó la causa a juicio oral con 28 procesados por lo delitos de "defraudación contra la administración pública" y "descarrilamiento culposo". Y el 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 dictó 21 condenas y 7 absoluciones.

A las 8.33 ocurrió el siniestro y los primeros tres coches se comprimieron, con decenas de personas en su interior, por lo que 110 ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), una dotación de carros de bomberos, efectivos policiales y dos helicópteros, acudieron al lugar.

Se logró rescatar a 702 personas heridas con distintas gravedades, de los cuales 200 fueron trasladados a 13 hospitales de la Ciudad. Uno de ellos fue el conductor del tren Marcos Córdoba, que fue retirado de entre los escombros con múltiples heridas y trasladado en ambulancia.

A las 18, y tras la remoción de gran parte de los escombros, el anuncio oficial fue que habían hallado a 51 víctimas fatales -entre ellos, una mujer embarazada- de las cuales tres eran niños. Fue entonces cuando Paolo Menghini Rey inició la búsqueda de su hijo, Lucas, quien había subido en la formación que colisionó en la estación terminal, cuando varios testigos aseguraban que el chico se había bajado.