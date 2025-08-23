Café de especialidad, pastelería artesanal y pastificio en el corazón de Colegiales







En línea con su restaurante Biasatti, los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford presentan un nuevo local, donde se puede desayunar y merendar mientras se observa el trabajo de la fábrica de pastas a la vista.

Dirección de Pastificio Centrale: Jorge Newbery 3202, Colegiales.

El reconocido restaurante Biasatti, ubicado en Belgrano, expande su propuesta y desembarca en Colegiales con un nuevo proyecto: Pastificio Centrale, un espacio ideado por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, que combina café de especialidad, pastelería artesanal y una fábrica de pastas frescas premium y de autor. Todo, con el mismo espíritu de excelencia que caracteriza a su casa madre.

La historia de este local surge de una búsqueda: llevar la calidad un paso más allá. Para lograrlo, el equipo invirtió en insumos de primera línea y equipamiento de última generación: hornos Rational, batidoras Ambro, cafeteras italianas y molinillos alemanes, que sostienen una cocina italo-porteña con mirada contemporánea.

Milton Bertoni Biasatti 3 El chef Milton Bertoni de Pastificio Centrale. Diseño y menú de Pastificio Centrale en Colegiales En esta nueva locación se respira el mismo clima cálido y estética minimalista que en Biasatti. Predominan el blanco y el negro, grandes ventanales que permiten espiar la confección de pastas, mesas pequeñas para disfrutar en el salón y estantes con productos seleccionados, importados desde Italia, como harinas, aguas tónicas, cervezas y también quesos de producción local, como pecorino, bocconcino y mozzarella fiordilatte, filette de anchoa en aceite de oliva, embutidos, aceites orgánicos de oliva y vinos de diferentes bodegas boutique nacionales.

El corazón del local es su mostrador de pastas frescas, donde el ojo se pierde entre opciones clásicas y otras más audaces: ravioles de cordero braseado, osobuco y espinaca; sorrentinos de jamón natural con cuartirolo y mozzarella, y cannelloni de ricotta, castañas de cajú, pecorino y bechamel. También ofrecen pastas largas como pappardelle testaurate, fusilli y spaghetti, todas listas para llevar junto a una variedad de salsas artesanales.

Biasatti pastas Pastas frescas de Pastificio Centrale. El capítulo dulce no se queda atrás. Para take away o para consumir en el salón, cuentan con café de especialidad elaborado con granos de origen guatemalteco de Puerto Blest, con notas a chocolate, almendras y pasas de uva. La carta exhibe diferentes opciones para pedir, como ristretto, espresso, macchiato, café latte y flat white. Para acompañar, brillan las especialidades italianas: sfogliatellas rellenas de crema pastelera o ricota con naranjas, cannoli sicilianos con pistacho o naranjas, alfajores de pistacho y brownie, además de croissants, medialunas y palmeritas.

Biasatti 4 Con horario extendido de martes a sábado de 10:30 a 20 hs y los domingos hasta las 14, la apertura del Pastificio Centrale es una invitación a disfrutar lo mejor de la gastronomía italiana contemporánea, con el sello de calidad y calidez que Biasatti ya convirtió en marca registrada.

