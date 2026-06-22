"Zona de vigilia": la memoria y el arte se encuentran en la nueva muestra de Mirta Kupferminc Por Laura Feinsilber + Agregar ámbito en









Con curaduría de Florencia Qualina, la muestra parte de fotografías rescatadas de la basura para explorar la identidad, el Holocausto, la inmigración y la supervivencia de la memoria a través del arte.

La exposición invita al público a preguntarse qué ocurre con las imágenes cuando desaparecen quienes les daban sentido, en una propuesta que combina arte, historia y reflexión. Mirta Kupferminc

La exposición actual de la prestigiosa artista Mirta Kupferminc en Zonderflag se titula “Zona de vigilia”, curaduría de Florencia Qualina, cuyo texto curatorial en forma de carta comienza con una referencia personal de cómo se sentía cada viernes al salir de su taller durante los dos años de preparación de esta muestra en la que “algo nuevo había aprendido”.

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Hago mías estas palabras porque a través de los años en que acompañé su trayectoria, he aprendido sobre la Cábala, Borges, y el alto contenido espiritual de sus propuestas como grabadora, pintora, hacedora de objetos, esculturas, fotografía, videoarte, bordado y una pionera en el uso de letras caladas como, por ejemplo, “El cuerpo de la palabra” exhibida en Daim- Usina Cultural en 2016.

ESFUMANDOSE-42 x 55 cm-técnica mixta con collage de fotos originales-2025 La reconocida artista presenta "Zona de vigilia", una exposición que reúne obras inéditas e icónicas y propone una profunda reflexión sobre la memoria, el paso del tiempo y el destino de las imágenes olvidadas. Mirta Kupferminc

Un frondoso CV tanto en Argentina como internacionalmente, con más de 60 muestras individuales, viajera consumada, invitada a exponer en diversas instituciones, gran actividad docente y un taller importante creado en 2011 en el que se formaron importantes artistas. En esta exposición hay obras icónicas, como “En camino” (2001) El poeta argentino Eliahu Toker(1934-2010) señaló que “pocas veces le toca a uno acceder a la cercanía de una persona en la que se funden una creatividad plástica desbordante y generosa , un optimismo responsable y una bondad inteligente”.

Mirta Kupferminc ha realizado obras en las que la memoria está presente, el Holocausto, temas bíblicos y en esta muestra las fotos recogidas de la basura, seres que ya no existen y que ha devuelto a la vida, a una cierta nostalgia del que las observa y cierta tristeza porque la finitud está latente.

AL OTRO LADO DEL BORDE- 60x100 cm -tecnica mixta, resina epoxi. 2025 Hija de sobrevivientes del Holocausto, Mirta Kupferminc transforma imágenes anónimas en una obra cargada de simbolismo, espiritualidad y reflexión sobre la finitud y el recuerdo. Mirta Kupferminc Esta decisión de recoger fotos de la basura tiene su origen : es hija de sobrevivientes europeos del Holocausto, también una herencia bíblica y cabalística, sus padres tuvieron que dejarlo todo y llegaron a la Argentina en 1948. En su casa, confiesa, no había imágenes de familiares, de allí, que cada vez que encontraba una foto abandonada en la calle, la recogía. Mucho tiempo después las guardó en su taller sin un propósito claro. También pensó en este generoso país de inmigrantes, en la riqueza cultural que aportaron y que hoy son consideradas inútiles. Su reflexión sobre estas fotos analógicas es que se desvanecerán en el olvido por eso su deseo de conservarlas, así como la supervivencia a través del arte. CUANDO LA TIERRA ERA PLANA-80 x 121 cm- tecnica mixta-2025 La exposición invita al público a preguntarse qué ocurre con las imágenes cuando desaparecen quienes les daban sentido, en una propuesta que combina arte, historia y reflexión. Mirta Kupferminc ANTI-ALBUM DE FOTOS vidas rescatadas de la basura-550 x 60 cm- Instalación fotográfica 2024-2025 Mirta Kupferminc transforma fotografías olvidadas en obras de arte. Mirta Kupferminc En su texto Florencia Qualina, cita a la artista cuando ésta se pregunta: "¿Qué destino tendrán estas fotografías cuando las próximas generaciones hayan perdido el compromiso afectivo que les demandan los retratados?". Una de las respuestas está en el rollo titulado “Anti-Foto Album”. Como en la Torá, miradas de derecha a izquierda, las figuras marchan hacia una lenta descomposición en fragmentos que se disuelven. En el sentido opuesto va desde el caos hacia la forma”. Una muestra muy elaborada en tiempos de disolución , de guerras permanentes, de indiferencia. Una muestra que implica sabiduría y reflexión. Una artista, Mirta Kupferminc, que no se construye súbitamente. Galería Zonderflag. Nicaragua 4880 De martes a sábados de 16 a 20hs.

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