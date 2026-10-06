Acusaron a Donald Trump de interferir en las elecciones en Brasil y citaron las legislativas argentinas como antecedente

Senadores opositores apuntaron contra el republicano y le reclamaron “reconocer el resultado de las elecciones". Además, destacaron que el país carioca es "un socio clave" de EEUU.

En el escrito, le reclamaron “reconocer el resultado de las elecciones en Brasil y solicitando al Departamento de Estado que colabore con socios regionales del hemisferio occidental".

Senadores demócratas acusaron al presidente de EEUU Donald Trump de "interferir" en las elecciones presidenciales de Brasil , donde los candidatos más fuertes son el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro . A su vez, compararon con el caso argentino en las legislativas de 2025 y destacaron que el país carioca es "un socio clave de EEUU".

La acusación trata de los senadores Jeanne Shaheen , miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado , Tim Kaine y Peter Welch, quienes le enviaron una carta al secretario de Estado Marco Rubio con fecha 29 de septiembre.

Además, expresaron su preocupación por “las recientes acciones de la Administración Trump hacia Brasil, incluyendo el uso de aranceles y sanciones selectivas para intentar influir en el veredicto de la Corte Suprema brasileña en el caso del expresidente Jair Bolsonaro , que fue juzgado por intentar incitar un golpe militar para mantenerse en el poder”.

Así, pidieron a la administración republicana “no dañar aún más la relación bilateral con Brasil, socio comercial clave de EEUU” y alertaron sobre un “patrón de injerencia electoral en América Latina, incluyendo sus acciones antes de las elecciones de medio término en la Argentina, Honduras y Colombia ”.

Así, pidieron a la administración republicana “no dañar aún más la relación bilateral con Brasil, socio comercial clave de EEUU”. Foto: Ricardo Stuckert

Mencionaron “el nombramiento de Darren Beattie como asesor principal en asuntos de Brasil en el Departamento de Estado, un conocido extremista de ultraderecha y supremacista blanco”, que tiene entre sus antecedentes “declaraciones públicas que señalaban un compromiso ideológico manifiesto para socavar las instituciones democráticas de Brasil y promover los intereses de la ultraderecha brasileña”.

En paralelo, hablaron de un “aparente intento de interferir y, potencialmente, socavar las elecciones generales de Brasil en octubre” y citaron la reunión de Flávio Bolsonaro con Trump en mayo, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, que incluyó una foto entre ambos, “llevada a cabo mientras intentaba mitigar un escándalo político interno”, que alertaron que “subraya la disposición de la Administración a inmiscuirse en las elecciones”.

Elecciones en Brasil: Lula Da Silva se impuso ante Flávio Bolsonaro en San Pablo, pero perdió terreno contra 2022

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscaba la reelección, volvió a imponerse en la ciudad de San Pablo durante la primera vuelta de las elecciones de 2026. Sin embargo, el resultado mostró una diferencia menor respecto de la conseguida cuatro años antes frente a Jair Bolsonaro.

Lula consiguió el 46,58% de los votos en la capital paulista, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó el 42,13%. De esta manera, la distancia entre ambos fue de aproximadamente 4,5 puntos porcentuales. En la primera vuelta de 2022, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) había obtenido el 47,5% de los votos válidos, contra el 38% de Jair Bolsonaro. En aquella oportunidad, la diferencia había sido de 9,5 puntos, más del doble que la registrada ahora.

La reducción de la ventaja también quedó reflejada en la distribución territorial de los votos dentro de la propia ciudad de San Pablo. En 2022, Lula había terminado primero en 40 circunscripciones electorales, mientras Jair Bolsonaro se impuso en 17. En las elecciones de 2026, el resultado fue de 35 zonas para Lula y 22 para Flávio Bolsonaro.