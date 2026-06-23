Bolivia: Evo Morales ordenó levantar los bloqueos y comenzó a normalizarse el abastecimiento

Las rutas poco a poco dejarán de estar bloqueadas. No obstante, el expresidente aseguró que "no es una rendición".

El expresidente de Bolivia Evo Morales dispuso el levantamiento de los bloqueos de rutas que mantenían paralizadas distintas regiones del país , una decisión que permitió iniciar un proceso de normalización en el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros productos esenciales.

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Las protestas se habían intensificado desde principios de mayo, cuando sindicatos, organizaciones indígenas y productores de coca comenzaron una serie de movilizaciones para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz , en medio de una crisis económica considerada por analistas como la más profunda de las últimas cuatro décadas.

El Gobierno responsabilizó a Morales por la organización de las medidas de fuerza que derivaron en graves problemas de abastecimiento en varias ciudades bolivianas.

Durante un encuentro con dirigentes de sindicatos cocaleros del Chapare , su principal bastión político en el departamento de Cochabamba, Morales justificó la decisión de suspender las protestas.

“Por ahora observamos una tregua. No se trata de una rendición”, sostuvo el exmandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.

En el momento más crítico del conflicto, las autoridades llegaron a contabilizar cerca de 100 cortes de rutas en distintos puntos del país. La declaración del estado de excepción aceleró el desmantelamiento de la mayoría de esos bloqueos.

Para el lunes por la mañana, los nueve puntos de protesta que aún permanecían activos se concentraban exclusivamente en Cochabamba.

Comienza a recuperarse el abastecimiento en Bolivia

La reducción de los cortes permitió que los mercados comenzaran a recibir nuevamente mercadería. En los últimos días disminuyeron las largas filas y los incidentes registrados en centros de abastecimiento, donde miles de personas intentaban conseguir productos básicos.

Carnes, verduras y otros alimentos volvieron a aparecer en los puestos de venta, aunque la recuperación económica sigue siendo limitada debido a la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de la población.

La situación del combustible continúa siendo más compleja. Incluso antes de los bloqueos existían dificultades de suministro y, pese a la reapertura de las rutas, todavía se observan extensas filas de automóviles, taxis y colectivos en las estaciones de servicio.

Uno de los factores que permitió mejorar el panorama fue la liberación del tránsito para cientos de camiones cisterna procedentes de Chile y Perú, que permanecieron inmovilizados durante semanas debido a los cortes.

Los vehículos comenzaron a descargar gasolina y diésel en el complejo de Senkata, ubicado en las afueras de La Paz, desde donde se distribuye el combustible hacia distintas regiones del país. Las autoridades esperan que el abastecimiento mejore progresivamente durante los próximos días.

Tensión en el Chapare

Los principales focos de conflicto permanecen en el Chapare, región donde Morales continúa refugiado para evitar el cumplimiento de una orden de captura emitida en una causa por presunta trata de una menor de edad. El exmandatario rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.

Por su parte, el ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el Gobierno prepara un operativo para permitir el ingreso de las fuerzas de seguridad a esa zona. Según explicó al canal Unitel, la intervención se desarrollará “con tranquilidad y calma”.

Cruces políticos y acusaciones

El presidente Rodrigo Paz acusó a Morales de recibir financiamiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico, aunque hasta el momento no presentó pruebas públicas que respalden esa denuncia.

La acusación fue retomada por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según el mandatario panameño, Bolivia enfrenta “una campaña deliberada de desestabilización impulsada por sectores radicales y por el crimen organizado”.

Morales negó categóricamente esas afirmaciones y sostuvo que existe un intento coordinado para lograr su detención. Además, denunció reiterados cortes de electricidad en el Chapare, los cuales atribuyó a una supuesta “guerra psicológica” impulsada contra la región.

“Si vuelven a cortarnos la electricidad, nos movilizaremos y tomaremos el control de una central eléctrica”, advirtió el dirigente indígena, en una nueva señal de que la tensión política continúa pese al levantamiento de los bloqueos.