Kamala Harris y Donald Trump queman sus últimas estrategias de cara a las elecciones de EEUU

La vicepresidenta demócrata y su rival, el expresidente republicano, pelean por los estadounidenses indecisos para desempatar las encuestas. Pero los sondeos pueden ser engañosos, especialmente en Estados Unidos donde no cuenta el voto popular para ganar las elecciones sino los del Colegio electoral . Cada estado tiene un número de delegados o compromisarios proporcional al tamaño de la población y hacen falta 270 sobre un total de 538 para hacerse con la presidencia. Por eso se centran en los siete estados claves en los que ningún partido tiene el voto asegurado . Pensilvania es posiblemente el más importante de ellos , con nada menos que 19 votos electorales.

El expresidente ha intensificado su retórica violenta en busca de un segundo mandato, que lo convertiría en el primer presidente convicto y, a sus 78 años, en el mandatario de mayor edad. En una carrera llena de sobresaltos, incluidos dos intentos de asesinato contra Trump y el abandono del presidente Joe Biden, Harris hizo una entrada en escena tardía. La exsenadora espera que la defensa del derecho al aborto le abra las puertas de la Casa Blanca.

Trump confía en su retórica antimigrantes, a los que acusa de "envenenar la sangre del país", y la inflación, con una campaña que no ha escatimado golpes, incluso contra sus rivales, a los que tacha de "enemigo interno". El domingo llegó a decir a sus seguidores que no le importa si los periodistas son blanco de disparos y entró en los pormenores espeluznantes de crímenes cometidos por inmigrantes en situación irregular. "¡Kamala estás despedida, lárgate!", repite en sus mítines a sus seguidores. El republicano agitó el fantasma del fraude electoral una vez más, lo que hace temer que no reconozca el resultado si pierde, como hizo en 2020 tras ser derrotado por Biden.

En Míchigan, Harris cortejó a la comunidad áraboestadounidense, compuesta por unas 200.000 personas enfadadas por el apoyo militar de Estados Unidos en la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Les prometió hacer "cuanto pueda para poner fin a la guerra en Gaza".

Apoyos electorales

Ambos candidatos cuentan con apoyos excepcionales. Trump con el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y sus polémicos sorteos de un millón de dólares diarios a votantes registrados. Y Harris con el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle. Biden se ha prodigado poco desde un desliz en el que se refirió a los partidarios de Trump como "basura".

El mundo sigue con nerviosismo las elecciones en la superpotencia mundial, en particular por sus repercusiones en Oriente Medio y la guerra en Ucrania, pero también por los efectos comerciales de las promesas proteccionistas en China o México.

Cuándo serán las elecciones en Estados Unidos

Las próximas elecciones en Estados Unidos para elegir presidente serán el 5 de noviembre. El Día de la Inauguración Presidencial sucede cada cuatro años el 20 de enero (o 21, si el 20 es domingo) y se lleva a cabo en el edificio del Capitolio de EEUU en Washington D.C. Así, la próxima inauguración presidencial está prevista para el 20 de enero del año 2025.

Además de votar a presidente, en Estados Unidos se llevarán adelante elecciones estatales y locales y legislativas. En las estatales, se definen figuras como Gobernador, Vicegobernador, Senadores y Representantes. Estos legislan y toman decisiones sobre el presupuesto, leyes y políticas educativas del estado.

Por su parte, las elecciones locales se enfocan en áreas más pequeñas, con cargos como Alcalde, Concejal y Juez de Paz. Estos gestionan asuntos relacionados con la comunidad, como el mantenimiento de calles y servicios públicos.

Por último, en las legislativas -que se celebran cada dos años, a diferencia de las estatales y locales que son todos los años- los votantes eligen a un tercio de los senadores y todos los miembros de la Cámara de Representantes.