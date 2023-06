Axion Energy abrió su primera tienda fuera de una estación de servicio

Spot to go es la primera tienda de conveniencia que abre sus puertas de manera independiente en la Ciudad de Buenos Aires , en la transitada esquina de Alem y San Martín , frente a la estación de trenes de Retiro . Se trata de la nueva propuesta de Axion Energy pensada exclusivamente en los hábitos del consumidor, con foco en la gastronomía y el take-away .

Spot to go abrió sus puertas frente a la plaza San Martín con una propuesta que se adecúa a las necesidades del consumidor, sus conductas y hábitos de consumo poniendo su foco en un servicio exclusivamente take-away de cafetería y comida, posicionándose como un nuevo jugador en el escenario de los “cafés de vereda o al paso”.

Spot! to go Alem (1).jpg

Este lanzamiento es un hito muy importante para la marca que posiciona a sus tiendas por fuera del negocio tradicional de la estación de servicio. Desde hace años las tiendas de conveniencia dejaron de ser un accesorio del despacho de combustible para ocupar un rol central en el negocio.

“Este es un primer paso muy importante que, eventualmente, nos permitirá a futuro expandir la red Spot fuera de estaciones de servicio, en diferentes plazas geográficas”, añade Gil, para quien “esto nos permitirá fidelizar la marca con aquellos que nos conocen por cargar combustible en nuestras estaciones y también captar nuevos usuarios que nos conocerán por esta nueva propuesta”.

Spot! to go Alem (2).jpg

Hay dos particularidades que aseguran de este nuevo negocio un éxito. Por un lado, su ubicación: en diagonal a la estación Retiro, uno de los puntos neurálgicos de la actividad comercial de Buenos Aires; y por otro lado, la gastronomía que propone: variedades de café preparado por baristas, delicias de panadería y los famosos sándwiches de La Parada Sanguchera de Axion energy por Lele Cristóbal, chef de Café San Juan.

Para Cecilia Panetta, gerente ejecutiva de Marketing de Axion Energy, “Spot to go en Alem demuestra que seguimos innovando en experiencias de compra, acercando una propuesta diferente a los clientes de Microcentro. Queremos que los consumidores perciban a Spot to go como una alternativa interesante al momento de consumir café y comidas, y ya no solamente como una tienda de conveniencia de una estación de servicio”.