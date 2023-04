Banco Macro invierte $100 millones para fomentar a emprendedores en todo el país

Por último, el evento de lanzamiento contó con la participación de la economista Diana Mondino, quien destacó que sin innovación no hay ninguna capacidad de crecer: “El crédito, después de la educación, es un instrumento igualador, dado que permite crecer y competir. Sin embargo, la Argentina se quedó sin crédito hace muchos años, enfrenta un creciente déficit fiscal que no puede pagar porque no tiene crecimiento. Asimismo, no tenemos ley de patentes, ni la posibilidad de desgravar la inversión, tienen la misma tasa impositiva quien distribuye dividendos que quien no lo hace, ni hay planes de empleo joven salvo pocas excepciones. Por lo que, como país, debemos fomentar la innovación y formación de nuevas capacidades para poder crecer, con un estado que acompañe y cree las condiciones para poder innovar”.