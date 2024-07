Startups de Inteligencia Artificial: nuevo imán para las inversiones de las grandes tecnológicas

El auge de la Inteligencia Artificial generó una carrera entre los fondos de inversión y las compañías tecnológicas para no quedarse afuera del negocio. El objetivo es no resignarse al monopolio de gigantes como OpenAI. Y, como en cualquier carrera, el tiempo cuenta. Por eso, el camino que buscan para posicionarse es el más corto: no crear nuevas compañías, sino invertir en startups que ya estén destacándose dentro del universo de la IA.