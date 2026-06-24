Argentina se sumará a una iniciativa impulsada por EEUU para cadenas de suministro de inteligencia artificial

La adhesión a PAX SILICA apunta a integrar al país en una coalición internacional vinculada a minerales críticos, infraestructura tecnológica e inversiones estratégicas.

El canciller Pablo Quirno anunció este miércoles que Argentina se sumará esta semana a la Iniciativa PAX SILICA , una coalición internacional impulsada por Estados Unidos para asegurar cadenas de suministro vinculadas a la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías avanzadas.

La incorporación fue confirmada por el funcionario a través de sus redes sociales, donde sostuvo que el país podrá participar de esfuerzos conjuntos para atraer inversiones, construir infraestructura y generar incentivos en distintos niveles de la cadena global asociada al desarrollo de la inteligencia artificial.

Según explicó Quirno, la iniciativa busca fortalecer el rol argentino como proveedor confiable de minerales críticos y recursos estratégicos . En ese sentido, el Gobierno apunta a posicionar al país dentro de un esquema internacional clave para la producción tecnológica, que incluye insumos necesarios para semiconductores, centros de datos y sistemas de IA.

PAX SILICA es una iniciativa liderada por Estados Unidos para coordinar cadenas de suministro vinculadas a inteligencia artificial, semiconductores, minerales críticos, energía e infraestructura tecnológica. Según explicó el subsecretario de Estado estadounidense para Crecimiento Económico y Energía, Jacob Helberg, el esquema fue creado para contar con una estructura más ágil que otros foros multilaterales a la hora de impulsar innovación en este sector.

La coalición forma parte de una estrategia más amplia de Washington para reducir riesgos de dependencia en áreas sensibles de la economía tecnológica global. De acuerdo con el Financial Times, la Unión Europea, Alemania, Países Bajos y Grecia también se incorporaron a PAX SILICA, mientras que Argentina, Chile, Costa Rica, Kazajistán y Panamá figuraban entre los países próximos a sumarse.

Minería La Argentina busca consolidarse como proveedor de minerales críticos para cadenas globales vinculadas a la inteligencia artificial. Minería SSR

Para el Gobierno argentino, la adhesión abre la posibilidad de insertarse en una red internacional de cooperación en un sector donde los minerales críticos, la energía y la infraestructura digital ganaron peso estratégico.

Minerales críticos y vínculo estratégico con Estados Unidos

Quirno señaló que la participación argentina en PAX SILICA continúa el camino iniciado con la firma del Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos, suscripto en febrero con Estados Unidos.

Ese acuerdo apuntó a fortalecer la cooperación bilateral en exploración, extracción, procesamiento, refinación, reciclaje y recuperación de minerales críticos, además de promover comercio e inversiones en el sector.

En esa línea, la Casa Rosada busca consolidar a Argentina como un actor relevante en materia tecnológica y como socio estratégico de Estados Unidos. El Gobierno considera que los recursos minerales del país pueden ocupar un lugar central en la nueva disputa global por la inteligencia artificial, los chips y las tecnologías avanzadas.

La firma de la adhesión se realizará en Washington. Según precisó Quirno, el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, participará del acto, ya que el canciller estará en Madrid junto al presidente Javier Milei.

La decisión del Gobierno se enmarca en una competencia internacional cada vez más marcada por el acceso a insumos críticos para la industria tecnológica. La inteligencia artificial demanda grandes volúmenes de energía, centros de datos, semiconductores y minerales estratégicos para sostener su crecimiento. En ese escenario, Argentina busca insertarse como proveedor de recursos y como destino de inversiones para infraestructura. La apuesta oficial es que la adhesión a PAX SILICA permita conectar el potencial minero local con cadenas globales de valor tecnológico.

La incorporación también refuerza el alineamiento del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos en materia económica, energética y geopolítica. Para Quirno, la iniciativa “refuerza la relación estratégica” entre ambos países y apunta a la construcción de “un futuro común más próspero”.